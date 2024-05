Die Rei­he der Spie­ler, die den FC Ein­tracht Bam­berg in den letz­ten Jah­ren ver­las­sen haben, um den Sprung in den Pro­fi­be­reich zu schaf­fen, ist lang und wird nun noch län­ger. Denn mit Phil­ipp Hack ver­lässt am Ende die­ser Sai­son ein wei­te­res Talent die „Dom­rei­ter“, um künf­tig bei Hol­stein Kiel den Traum vom Pro­fi­fuß­ball zu leben. Dort wird er zunächst in der U23 des poten­zi­el­len Bun­des­li­gi­sten ein­ge­setzt, soll aber per­spek­ti­visch an die Pro­fi­mann­schaft her­an­ge­führt werden.

2021 kam der aus Pett­stadt stam­men­de Hack aus der U19 Jugend des FC Schwein­furt an die Armee­stra­ße und wur­de dort in sei­nem ersten Her­ren­jahr auf Anhieb Stamm­spie­ler in der Bay­ern­li­ga­mann­schaft der Bam­ber­ger. Nur ein Jahr spä­ter war er mit 17 erziel­ten Toren Tor­schüt­zen­kö­nig sei­nes Teams und spiel­te somit eine maß­geb­li­che Rol­le beim Auf­stieg in die Regio­nal­li­ga Bay­ern. Und auch dort ist Hack mit aktu­ell sie­ben erziel­ten Toren und vier Vor­la­gen Lei­stungs­trä­ger sei­nes Teams. Kein Wun­der, dass Pro­fi­ver­ei­ne auf den 21jährigen auf­merk­sam wurden.

Inso­fern kommt der Sprung des offen­si­ven Mit­tel­feld­spie­lers für die Bam­ber­ger nicht über­ra­schend. „Phil­ipp spielt hier seit Anbe­ginn eine her­aus­ra­gen­de sport­li­che, aber auch mensch­li­che Rol­le. Er ist eines der Gesich­ter des Auf­stiegs und zurecht von Bun­des­li­gi­sten umwor­ben. Inso­fern freu­en wir uns ein­fach mit ihm über die­se tol­le Mög­lich­keit. Wir drücken ihm die Dau­men, dass er sich in Kiel durch­set­zen kann.“ kom­men­tiert Bam­bergs Vor­stand Sascha Dorsch. „Der Wech­sel von „Hacki“ nach Kiel ist für uns ein wei­te­res Indiz dafür, dass die „Dom­rei­ter“ mit ihrem Kon­zept, auf Talen­te aus der Regi­on zu bau­en, den rich­ti­gen Weg gehen und auch über­re­gio­nal im Blick­feld der gro­ßen Ver­ei­ne stehen.“

Einen gro­ßen Wunsch hat Phil­ipp Hack aber bis dahin noch: „Ich möch­te mich unbe­dingt mit dem Klas­sen­er­halt in der Regio­nal­li­ga ver­ab­schie­den. Dar­auf ist unser aller Fokus im Moment gerich­tet. Alles ande­re kommt danach.“