Für eine Sen­sa­ti­on sorg­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de das sport­li­che Aus­hän­ge­schild des Frei­hand Schüt­zen­ver­eins Pett­stadt, genau­er gesagt die 1. Mann­schaft Luft­pi­sto­le, die sich in einem span­nen­den Auf­stiegs­wett­be­werb im Lan­des­lei­stungs­zen­trum Ober­pfalz in Pfreimd den Auf­stieg in die Bay­ern­li­ga erkämpf­te. Mit einem „Wahn­sinn – Pett­stadt goes Bay­ern­li­ga!“ kom­men­tier­te 1. Vors. Alex­an­der Hum­mel den größ­ten sport­li­chen Erfolg des Ver­eins im Liga­be­trieb – dem Pen­dant zur Fuß­ball Bun­des­li­ga – in sei­ner nun­mehr 114-jäh­ri­gen Geschich­te, der die Pett­stadter Mann­schaft in die dritt-höch­ste Liga im Deut­schen Schüt­zen­bund und somit auf das Sprung­brett zur DSB Bun­des­li­ga bringt.

Pett­stadt im Vor­kampf Vizemeister

Bereits seit 2015 in der Ober­fran­ken­li­ga eine feste Grö­ße, ori­en­tier­te sich die Mann­schaft durch per­so­nel­le Ver­stär­kun­gen in den letz­ten bei­den Jah­ren immer wei­ter in Rich­tung Tabel­len­spit­ze. So muss­te sich die Mann­schaft unlängst nach ins­ge­samt 14 Begeg­nun­gen nur den Kurz­waf­fen­spe­zia­li­sten der SG Bad Ber­neck geschla­gen und auf der hei­mi­schen Schieß­an­la­ge mit dem Vize-Mei­ster­ti­tel zufrie­den­ge­ben. Die­ser garan­tier­te jedoch die Qua­li­fi­ka­ti­on zum Auf­stiegs­wett­be­werb in die Bay­ern­li­ga, in der dank des Zweit­li­ga-Auf­stiegs des Pett­stadter Part­ner­ver­eins SG Ebers­dorf ins­ge­samt sechs Mann­schaf­ten aus ganz Nord­bay­ern um nun­mehr nicht wie üblich zwei, son­dern drei Auf­stiegs­plät­ze rin­gen konn­ten. Im Unter­schied zum regu­lä­ren Liga-Modus wird beim Auf­stiegs­wett­be­werb nicht mehr „Schüt­ze-gegen-Schüt­ze“ geschos­sen, son­dern die von allen fünf Schüt­zen gemein­sam geschos­se­ne Mann­schafts-Ring­zahl ent­schei­det über die Plat­zie­rung. Es zählt somit jeder ein­zel­ne Schuss.

Ner­ven­stär­ke im zwei­ten Durch­gang sichert Aufstiegsplatz

Schon nach dem ersten der bei­den Wer­tungs­durch­gän­ge wur­de klar, wie dicht das Lei­stungs­ni­veau der Mann­schaf­ten bei­sam­men liegt und dass die Ent­schei­dung eine enge Kiste wer­den wür­de. Zur Halb­zeit lag Pett­stadt 18 Rin­ge hin­ter den Ober­pfäl­zern Eichen­laub Sal­ten­dorf 1, aber gleich­zei­tig bereits 17 Rin­ge vor der SSG Wei­her­ham­mer 1 (eben­falls Ober­pfalz) auf dem drit­ten Platz. Trai­nings­fleiß, Ner­ven­stär­ke und Dis­zi­plin der in Best­be­set­zung star­ten­den Mann­schaft zahl­ten sich aus, denn im zwei­ten Durch­gang leg­te die Mann­schaft die Anfangs­ner­vo­si­tät ab und stei­ger­te ihr Ergeb­nis noch­mals deut­lich. Nach ins­ge­samt 400 abge­ge­be­nen Wer­tungs­schüs­sen (oder 4.000 mög­li­chen Rin­gen) sicher­ten sich die Schüt­zin­nen und Schüt­zen von Frei­hand Pett­stadt mit gera­de ein­mal 7 Rin­gen Vor­sprung vor dem Nächst­plat­zier­ten den Ein­zug in die Bay­ern­li­ga Luft­pi­sto­le. Hier­bei lie­ßen die Vize­mei­ster der Ober­fran­ken­li­ga auch ein­zi­gen wei­te­ren ober­frän­ki­schen Ver­ein, die Schüt­zen der SG Bad Ber­neck, weit hin­ter sich.

Zukunft in der Bay­ern­li­ga – Suche nach Austragungsort

Der Ver­ein sieht sich nun mit der Fra­ge kon­fron­tiert, ob er sich nach erfolg­rei­chen Aus­rich­tung der Ober­fran­ken­li­ga­wett­be­wer­be auch um die Aus­tra­gung der Bay­ern­li­ga bewer­ben kann. Die Schieß­an­la­ge in Pett­stadt bie­tet zwei­fel­los alle not­wen­di­gen tech­ni­schen Vor­aus­set­zun­gen. Die ersten Gra­tu­lan­ten lie­ßen nicht lan­ge auf sich war­ten: Die Info über den Auf­stieg der ober­frän­ki­schen Mann­schaft beleg­ten die knapp 300 Gäste am Gau­schüt­zen­tag Nord in Schwür­bitz mit lau­tem Applaus. Vor­stand­schaft und zahl­rei­che Mit­glie­der gra­tu­lier­ten der Mann­schaft bereits kurz nach Abga­be des letz­ten Wer­tungs­schus­ses über diver­se sozia­le Kanäle.