Der Deut­sche Bun­des­tag hat auf Antrag der Frak­tio­nen von SPD, FDP, den Grü­nen sowie der CDU/CSU in sei­ner Sit­zung am 23. April beschlos­sen, einen natio­na­len Vete­ra­nen­tag ein­zu­füh­ren. Im Rah­men die­ses Antrags wur­de auch beschlos­sen, die Ein­rich­tung einer sta­tio­nä­ren The­ra­pie­ein­rich­tung der Bun­des­wehr zu prü­fen, in der sowohl ein­satz­ge­schä­dig­te Sol­da­tin­nen und Sol­da­ten als auch ihre Fami­li­en aus einer Hand behan­delt und betreut wer­den kön­nen. Der SPD-Kreis­ver­band Bay­reuth-Land nahm dies sofort zum Anlass, um über die Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te und Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me in einem Schrei­ben an Ver­tei­di­gungs­mi­ni­ster Boris Pisto­ri­us die Höhen­kli­nik in Bischofs­grün ins Gespräch zu bringen.

„In unse­ren Augen wäre die Höhen­kli­nik in Bischofs­grün nach der geplan­ten Schlie­ßung im Jahr 2026 prä­de­sti­niert für eine The­ra­pie­ein­rich­tung der Bun­des­wehr. Es müss­te nicht erst neu gebaut wer­den, die Syn­er­gie­ef­fek­te lie­gen auf der Hand und die Bun­des­wehr könn­te rela­tiv schnell eine sol­che Ein­rich­tung zum Woh­le unse­rer Sol­da­tin­nen und Sol­da­ten sowie deren Fami­li­en rea­li­sie­ren. Es wäre für alle Betei­lig­ten eine abso­lu­te Win-Win-Situa­ti­on“, erklä­ren die bei­den Kreis­vor­sit­zen­den Sil­ke Win­kel­mai­er und Flo­ri­an Fähn­rich. Anet­te Kram­me ergänzt: „Die Dring­lich­keit einer sol­chen Ein­rich­tung der Bun­des­wehr steht außer Fra­ge. Und wo könn­te man The­ra­pie­mög­lich­kei­ten für Sol­da­tin­nen und Sol­da­ten bes­ser umset­zen als im wun­der­schö­nen und ruhi­gen Fich­tel­ge­bir­ge. Ich wer­de umge­hend Kon­takt zu allen betei­lig­ten Stel­len auf­neh­men und mich dafür ein­set­zen, dass die­ses Sze­na­rio Rea­li­tät wird“.