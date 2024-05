Das war schon mehr als eine klei­ne Zäsur, was da den Mit­glieds­ver­ei­nen des Kreis­ju­gend­rings bei der Früh­jahrs­voll­ver­samm­lung prä­sen­tiert wur­de. 32 Dele­gier­te hat­ten sich in Bischofs­grün, um nicht nur das Jah­res­er­geb­nis 2023 abzu­seg­nen und den Haus­halts­plan 2024 zu verabschieden.

Jede Men­ge per­so­nel­le, finan­zi­el­le und inhalt­li­che Neue­run­gen stan­den auf der Tages­ord­nung. So gibt es neue Gesich­ter in der KJR-Vor­stand­schaft, in der Kreis­ju­gend­ring­ge­schäfts­stel­le und bei den Mit­glieds­ver­ei­nen. Der neun­köp­fi­ge Vor­stand wur­de ver­voll­stän­digt durch die Nach­wahl der Emt­manns­ber­ge­rin Mari­ta Preiß von der Baye­ri­schen Sport­ju­gend im BLSV Kreis Bay­reuth. In der Kreis­ju­gend­ring­ge­schäfts­stel­le hat Cari­na Schott als Eltern­zeit­ver­tre­tung für Lin­da Ebe­l­ing Ende Febru­ar auf­ge­hört. Dafür ist Sil­ke Rauh aus der Eltern­zeit als Jugend­pfle­ge­rin in Teil­zeit zurück. Maxi Hersch wird als wei­te­re Unter­stüt­zung für die lau­fen­den Frei­zeit­an­ge­bo­te ein­ge­stellt. Seit Febru­ar 2024 ist Chri­sti­na Jäger aus Emt­manns­berg neue Ver­wal­tungs­fach­kraft in Teilzeit.

Als neu­es Mit­glied im Kreis­ju­gend­ring wur­de ein­stim­mig auf­ge­nom­men die Arbeits­ge­mein­schaft der Kin­der- und Jugend­grup­pen im Kreis­ver­band für Gar­ten­bau- und Lan­des­pfle­ge Bay­reuth e.V.. Der Ver­band hat zum einen den Kreis­lehr­gar­ten Lin­den­hof über­nom­men. Zum ande­ren will er als Schwer­punkt sei­ner Arbeit mit Bür­ger­mei­stern und Schul­lei­tern Schul­hö­fe als natur­na­he Erleb­nis­räu­me gestal­ten, so die Jugend­be­auf­trag­te des Ver­ban­des und Vor­stands­mit­glied Kath­rin Dörf­ler. Erwei­tert wur­de der KJR-Mate­ri­al- und Spie­le­ver­leih an Jugend­grup­pen. Einen Voll­tref­fer im Ange­bot lan­de­te man etwa mit dem Piz­za­ofen. Schließ­lich konn­ten die Dele­gier­ten an die­sem Abend erst­mals über einen QR-Code auch ein Bewer­tungs­por­tal öff­nen, um das For­mat der Voll­ver­samm­lung zu bewer­ten und Ver­bes­se­rungs­vor­schlä­ge zu machen.

Einen „gewal­ti­gen Umbruch im Hand­ling der Jah­res­rech­nung und Haus­halts­pla­nung“ erläu­ter­te Rai­ner Nürn­ber­ger. Für 2023 und 2024 kam erst­mals neu zum Ein­satz das Pro­gramm Cip­Kom. Jede Ver­an­stal­tung sei jetzt im Detail buch­bar, erläu­ter­te Geschäfts­füh­rer Rai­ner Nürn­ber­ger. Über 98 Pro­zent aller Ver­an­stal­tun­gen und Finanz­be­we­gun­gen könn­ten trans­pa­rent abge­bil­det wer­den. Die Umsatz­steu­er­ab­wick­lung sei um ein Viel­fa­ches leich­ter. „Kom­plex, aber mit rie­si­gen Vor­tei­len“, so Nürn­ber­ger. Wie die neu­en Plä­ne zeig­ten, liegt der Gesamt­an­satz 2024 bei 275400 Euro. Der Haus­halts­plan sei dabei kom­plett berei­nigt wor­den, so Nürn­ber­ger. So wer­den im Haus­halts­plan künf­tig kei­ne Per­so­nal­ko­sten für die KJR-Beschäf­tig­ten im Land­rats­amt, für die Jugend­stät­te Hai­den­a­ab und für den Mate­ri­al­ver­leih in Tro­schen­reuth mehr auf­tau­chen. Die­se wer­den künf­tig kom­plett beim Land­kreis geführt, kün­dig­te er an. Ein Arti­kel des Kurier vom 26.02.2024 hat­te dies­be­züg­lich bei den Mit­glieds­ver­ei­nen des Kreis­ju­gend­rings zu Ver­un­si­che­run­gen geführt, so Land­rat Flo­ri­an Wie­demann, da dies als Redu­zie­rung der finan­zi­el­len Zuwen­dun­gen des Land­krei­ses an den Kreis­ju­gend­ring fehl­in­ter­pre­tiert wor­den war. Wie der Land­kreis­chef klar­stell­te, hand­le es sich dabei ledig­lich um einen buch­hal­te­ri­schen Vor­gang. Künf­tig wer­de das Per­so­nal, wel­ches beim Kreis­ju­gend­ring beschäf­tigt sei, ledig­lich direkt beim „Pro­dukt­kon­to Kreis­ju­gend­ring“ des Land­krei­ses ver­an­schlagt. Es fin­de kei­ne inter­ne Ver­rech­nung der Per­so­nal­ko­sten mehr zwi­schen Jugend­amt und Kreis­ju­gend­ring statt. „Es wer­den vom Land­kreis nur noch für die Pro­jek­te und Maß­nah­men des Kreis­ju­gend­rings Zah­lun­gen an die­sen gelei­stet.“ Für 2024 belau­fen sich die­se leicht erhöht auf 115000 Euro. Im Vor­jahr ins­ge­samt 170000 Euro, davon 80000 Euro für Per­so­nal. „Der Land­kreis ist und bleibt ein ver­läss­li­cher Part­ner des Kreis­ju­gend­rings“, stell­te Wie­demanns unmiss­ver­ständ­lich klar. Durch die Über­nah­me der Per­so­nal­ko­sten durch den Land­kreis, so ergänz­te Nürn­ber­ger, redu­zie­ren sich 2024 die unge­deck­ten Kosten von 132000 (2023) auf 48000 Euro (2024). Anders dar­ge­stellt wer­den müs­sen hin­ge­gen die Per­so­nal­ko­sten für Pro­jek­te. So etwa für das Pro­jekt „Demo­kra­tie leben“.

Das Jah­res­er­geb­nis 2023, so Nürn­ber­ger, weist 278632 Euro Ein­nah­men und 224286 Euro Aus­ga­ben auf. Der erwirt­schaf­te­te Über­schuss von 54345 Euro sei eigent­lich „nicht gewollt“ gewe­sen. Doch habe zum einen die Ener­gie­preis­brem­se schnel­ler gezo­gen. Zum ande­ren sei mit weni­ger Per­so­nal in der Jugend­stät­te Hai­den­a­ab die glei­che hohe Arbeits­dich­te bewäl­tigt wor­den. Der Über­schuss wird in die Rück­la­gen auf­ge­nom­men. Sie belau­fen sich auf 182654 Euro. Davon sei­en 97000 Euro zweck­ge­bun­den für die Jugenstät­te Hai­den­a­ab, den Jugend­zelt­platz Holl­feld, den Mate­ri­al­ver­leih Tro­schen­reuth, die Neu­an­schaf­fung eines Bus­ses und Ersatz­be­schaf­fun­gen. Jah­res­er­geb­nis 2023 und Haus­halts­plan 2024 wur­den am Ende ein­stim­mig abgesegnet.

Schließ­lich hat­te Vor­sit­zen­der Maxi­mi­li­an Röder so man­che High­lights im KJR-Ange­bot mit­ge­bracht. Die Som­mer­frei­zeit­fahrt für Jugend­li­che von zwölf bis 19 Jah­ren führt 2024 ins ita­lie­ni­sche Süd­ti­rol. In den Gemein­den Gold­kro­nach (29. Juli bis 2. August) und Hum­mel­tal (5. bis 9. August) wird jeweils eine Woche Feri­en­aben­teu­er ange­bo­ten für Kin­der zwi­schen sechs und zwölf Jah­ren. Vom 28. Bis 31.10. führt ein Städ­te­trip nach Dres­den, am 7. Dezem­ber unter dem Mot­to „Glow in the dark!“ die Weih­nachts­fahrt nach Würz­burg. Nicht weni­ger attrak­tiv sind die Tages­an­ge­bo­te „Auf den Spu­ren der hei­mi­scher Kräu­ter“ (22. Mai), „Von den sie­ben Zwer­gen bis zum jun­gen Rie­sen“ (23. Mai), „Tie­risch wild! – Fahrt in den Leip­zi­ger Zoo“ am 27. August und „Bee hap­py! Ein Tag beim Imker“ am 28. August.