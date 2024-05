Erneu­ter Sieg in der Fer­ne Beim drit­ten Aus­wärts­spiel in Fol­ge konn­te die Spiel­ge­mein­schaft den drit­ten Sieg ein­fah­ren und sich damit…

Mo. 29.04.24 bis So. 05.05.24 Diens­tag 30.04.24 18.00 Uhr RK Rosen­kranz 18.30 Uhr MF Mes­se Frei­tag 03.05.24 18.30 Uhr Atempause…

Got­tes­dien­ste der Pfar­rei St. Anna in Forch­heim

Gara­gen­floh­markt in Burk und Bucken­ho­fen

Gün­stig kau­fen, was ande­re übrig haben, kann man am Sonn­tag den 28.4. in Burk und Bucken­ho­fen von 10 Uhr bis…