Bereits zum drei­zehn­ten Mal fand an der Regie­rung von Ober­fran­ken die End­run­de des Vor­le­se­wett­be­werbs in eng­li­scher Spra­che für Schü­le­rin­nen und Schü­ler der ober­frän­ki­schen Mit­tel­schu­len statt. Den 1. Platz erziel­te Gabri­el Kin­sey von der Mit­tel­schu­le Hirschaid. Platz 2 ging an Zuz­a­na Riho­va von der Jean-Paul-Mit­tel­schu­le Wun­sie­del. Drit­te wur­de Maya Scott von der Hugo-von-Trim­berg-Mit­tel­schu­le Bamberg.

Der Wett­be­werb ver­lief in meh­re­ren Stu­fen: Zunächst ermit­tel­ten die ein­zel­nen Schu­len ihre Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer, die dann in ihrem Schul­amts­be­zirk erfolg­reich sein muss­ten. In die End­run­de des Wett­be­werbs bei der Regie­rung von Ober­fran­ken hat­ten es zwölf Jugend­li­che der 8. Jahr­gangs­stu­fe geschafft.

„Alle heu­te anwe­sen­den Schü­le­rin­nen und Schü­ler haben in den bis­he­ri­gen Run­den sowohl an den jewei­li­gen Mit­tel­schu­len als auch auf Schul­amts­ebe­ne gezeigt, dass sie unter­schied­li­che eng­lisch­spra­chi­ge Tex­te sehr gut vor­tra­gen kön­nen und bereits hohe Kom­pe­ten­zen in der eng­li­schen Spra­che erwor­ben haben. Das macht sie alle in jedem Fall zu Sie­ge­rin­nen und Sie­gern“, so Alex­an­der Wunsch vom Bereich Schu­len der Regie­rung von Ober­fran­ken bei der Begrüßung.

Denn mit dem Vor­le­sen der Tex­te ver­bes­sern die Schü­le­rin­nen und Schü­ler nicht nur ihre Aus­spra­che, Beto­nung und Into­na­ti­on im Eng­li­schen, sie erwei­tern dabei auch ihre kom­mu­ni­ka­ti­ven Fähig­kei­ten und gewin­nen an Selbst­ver­trau­en beim Spre­chen in der frem­den Spra­che. Gleich­zei­tig bewei­sen sie ihr Lese­ver­ständ­nis, denn die Vor­le­sen­den müs­sen den Text inhalt­lich ver­ste­hen und ana­ly­sie­ren, um ihn flie­ßend und mit der rich­ti­gen Beto­nung vor­tra­gen zu kön­nen. Ganz neben­bei erwei­tern die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ihr Voka­bu­lar und gewin­nen Ein­blicke in die Kul­tur, Geschich­te und Tra­di­tio­nen eng­lisch­spra­chi­ger Länder.

In einem ersten Teil der End­run­de lasen die zwölf Teil­neh­men­den selbst gewähl­te Tex­te vor. Nach einer kur­zen Ver­schnauf­pau­se erhiel­ten alle Jugend­li­chen einen ihnen unbe­kann­ten Text. In der Biblio­thek der Regie­rung hat­ten sie die Mög­lich­keit, sich kurz ein­zu­le­sen, bevor sie dann ein­zeln zum Vor­trag in den Saal geru­fen wurden.

Als Jury fun­gier­ten die Fach­be­ra­te­rin­nen im Mit­tel­schul­be­reich für das Fach Eng­lisch Chri­sti­ne Nor­wood aus Herolds­bach, Car­men Bir­ner aus Markt­red­witz und Chri­sti­ne Herbst aus Münchberg.

Alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer erhiel­ten als Aner­ken­nung Urkun­den. Die drei Best­plat­zier­ten konn­ten sich zusätz­lich über eng­lisch­spra­chi­ge Bücher freu­en, gestif­tet von der Oberfrankenstiftung.