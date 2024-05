Bei herr­li­chem Früh­lings­wet­ter ver­an­stal­te­te die Kir­che Kun­ter­bunt Coburg (KiKu­Co) einen Sta­tio­nen­weg durch den Hof­gar­ten rund um das The­ma „dem Schöp­fer auf der Spur“. Rund 500 Gäste bega­ben sich auf den Rund­weg und erleb­ten die Schöp­fungs­ge­schich­te haut­nah. Die viel­fäl­ti­gen und span­nen­den Sta­tio­nen luden zum Ent­decken, Basteln, Wer­keln und Ent­span­nen ein, wobei jeder der sie­ben Tage reprä­sen­tiert wurde.

Der Rund­gang fand einen stim­mungs­vol­len Aus­klang mit einer beson­de­ren Fei­er­zeit, beglei­tet von Musik und Gesang und lecke­ren Hot Dogs. Die Pick­nick­decken füll­ten sich unter­halb des Rei­ter­denk­mals mit fröh­li­chen Fami­li­en, die erschöpft, aber zufrie­den den Vor­mit­tag aus­klin­gen ließen.

Die KiKu­Co erhielt Unter­stüt­zung von den Pfad­fin­dern des VCP Coburg, dem ASB und der Fir­ma Kae­ser Kom­pres­so­ren SE, die jeweils eine Sta­ti­on vorbereiteten.

Außer­dem prä­sen­tier­te sich die KiKu­Co im Rah­men des Fests „Coburg blüht auf“ mit einer Sta­ti­on in der Herrn­gas­se. Dort konn­ten Fami­li­en Blu­men­töp­fe gestal­tet und Jung­pflan­zen umtop­fen. Außer­dem wur­den Ideen gesam­melt, wel­che Erfin­dun­gen die Welt noch benö­tigt. An einem Glücks­rad hat­ten die Besu­cher die Chan­ce, Frei­kar­ten für das Mike Mül­ler­bau­er-Kon­zert am 6. Juli im Kon­gress­haus zu gewinnen.

Einen aus­führ­li­chen Bericht mit vie­len Bil­dern fin­det sich auf kiku​co​.de.

Die näch­ste Kir­che Kun­ter­bunt fin­det am 06.07.2024 im Kon­gress­haus Rosen­gar­ten statt.

Die Kir­che Kun­ter­bunt Coburg ist ein Koope­ra­ti­ons­pro­jekt des CVJM Coburg, den Kir­chen­ge­mein­den St. Moriz, Johan­nes­kir­che, Katha­ri­na-von-Bora Gemein­de und der ev.-luth. Gesamt­kir­chen­ge­mein­de Coburg.