Das Fest der Pfle­ge­fa­mi­li­en auf der Giech­burg am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de stand ganz im Zei­chen der „Wert­schät­zung“. Pfle­ge­fa­mi­li­en aus dem Land­kreis Bam­berg kamen zusam­men, um gemein­sam zu basteln, zu foto­gra­fie­ren, sich zu schmin­ken, auf der Hüpf­burg zu toben und beim Bogen­schie­ßen ihr Geschick zu zei­gen. Das son­ni­ge Wet­ter und die gute Stim­mung sorg­ten für eine gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung, bei der Eltern und Kin­der glei­cher­ma­ßen strahlten.

Mit der Unter­stüt­zung von MoBaM, dem Pfle­ge­kin­der­dienst des Land­krei­ses Bam­berg, bot das Fest den Pfle­ge­el­tern eine gute Gele­gen­heit, sich in ent­spann­ter Atmo­sphä­re aus­zu­tau­schen und die Gemein­schaft zu genie­ßen. Dar­über hin­aus war das Fest eine will­kom­me­ne Gele­gen­heit, die Bedeu­tung und den Ein­satz der Pfle­ge­fa­mi­li­en im Land­kreis Bam­berg zu wür­di­gen und zu fei­ern. So beton­te der stell­ver­tre­ten­de Land­rat Bru­no Kell­ner in sei­nem Gruß­wort die wert­vol­le Arbeit der Pfle­ge­fa­mi­li­en und hob ihre beson­de­re Bedeu­tung für unse­re Gesell­schaft her­vor. Dank des Kul­tur­mo­bils des Kreis­ju­gend­rings Bam­berg Land und NEO Bam­berg hat­ten die teil­neh­men­den Kin­der die Mög­lich­keit, krea­tiv zu wer­den und schö­ne Erin­ne­run­gen mit nach Hau­se zu nehmen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen rund um das The­ma „Pfle­ge­kin­der­we­sen“ gibt es im Inter­net unter https://​www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​A​l​l​g​e​m​e​i​n​e​r​-​S​o​z​i​a​l​e​r​-​D​i​e​n​st/.