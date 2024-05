Trend­sport Dart wird immer beliebter

Am Sams­tag, 27.04.24, fand in der Turn­hal­le Effel­trich eines der bis­her größ­ten Dart Tur­nie­re im Land­kreis Forch­heim statt. Gan­ze 103 Her­ren, 8 Jugend­li­che und 8 Damen tra­ten ab 11 Uhr in den jewei­li­gen Ein­zel Wett­be­wer­ben gegen­ein­an­der an. Beson­ders erfreut war Tur­nier­lei­ter Tobi­as Hof­mann über die ins­ge­samt 42 ver­eins­lo­sen Spie­ler, davon 4 Jugend­li­che und 2 Damen, die teil­ge­nom­men haben. „Man sieht, dass der Dart-Sport auch im hei­mi­schen Wohn­zim­mer ange­kom­men ist und es vie­le ver­steck­te Talen­te gibt“, schwärmt er.

Eli­as Roß­berg (Con­dor Lau­ter­tal) kratz­te am Trepp­chen der Her­ren und wur­de am Ende 4. Vor ihm waren Roland Haas (3. Platz, Steel Deers Hirschaid), Lukas Frau­lob (2. Platz, DC LaBam­ba Bad Winds­heim) und Mar­kus Frei­ber­ger (1. Platz, DSV Pegnitz).

Bei den Damen konn­te sich mit Lau­ra Söhn­gen eine nicht in einem Ver­ein gemel­de­te Spie­le­rin den ersten Platz vor Anne Par­ker (2.) und Sabi­ne Hof­bau­er (3.) sichern.

Beim Jugend-Ein­zel ging der erste Platz an Alex­an­der Sche­pers (kein Ver­ein), zwei­ter wur­de Lukas Fritz­sche (DC Fran­ken-Power) und auf dem drit­ten Platz lan­de­te David Mieskes (ohne Ver­ein). Mat­thi­as Kann­heis­ner (Spicker­sport­club Pinz­berg) wel­cher das Jugend-Ein­zel lei­te­te schwärm­te von der Qua­li­tät aller Jugendlichen.

Nach den Ein­zel Wett­be­wer­ben ging es mit dem Dop­pel Wett­be­werb wei­ter, bei dem immer jeweils 2 Spie­ler gegen­ein­an­der antre­ten. Gleich 28 Teams hat­ten sich ange­mel­det, was Mit-Initia­tor Tobi­as Len­gen­fel­der beson­ders freu­te: „Die Leu­te wol­len auch nach 7 Stun­den Ein­zel­wett­be­werb noch nicht nach Hau­se – das gibt uns als Ver­an­stal­ter natür­lich ein gutes Gefühl!“

Im Dop­pel konn­te sich am Ende dann das Team Sieder/​Hummel (1. Platz, bei­de Steel Deers Hirschaid) vor Fraulob/​Lande (2. Platz, bei­de DC LaBam­ba Bad Winds­heim) und Eichner/​Haas (3. Platz, bei­de Steel Deers Hirschaid) durch­set­zen und kurz nach 0 Uhr war der Tur­nier­tag dann zu Ende und das näch­ste Kapi­tel im 100 jäh­ri­gen Jubi­lä­ums­jahr der DJK-SpVgg Effel­trich ist geschrieben.

Das näch­ste Event der Jubi­la­re ist dann das Fest-Wochen­en­de vom 8. bis 12. Mai.