In den Pokal-Run­den vor dem Fina­le ging der SKC bereits mit einer Mix-Mann­schaft von 1. Und 2. Damen an den Start, so soll­te es auch im Fina­le, das man sou­ve­rän erreicht hat­te, sein. Das Ziel war gesteckt: „Nun holen wir uns aber das Ding“, so die Tur­nier­be­ste (644 Holz) Mela­nie Schwarz­mann vor dem Fina­le. Gesagt Getan, denn in einem span­nen­den End­spiel über­zeug­ten die Damen des SKC zusam­men und hol­ten sich den „Pott“.

Gemein­sam mit dem SKC stand der TSV Brei­ten­güß­bach und der RSC Con­cor­dia Ober­haid im Fina­le, nach­dem die Damen­mann­schaft von Huber­tus Schön­brunn abge­sagt hatte.

Gespielt wur­de über 6 Bah­nen, 2 Durch­gän­ge, mit je 2 Spie­le­rin­nen pro Mannschaft.

Nach jedem ein­zel­nen Durch­gang von 30 Wurf wur­den Punk­te ver­ge­ben: Für das beste Ergeb­nis erhielt man 3 Punk­te, für das zweit­be­ste 2 Punk­te und für das schlech­te­ste Ergeb­nis 1 Punkt.

Die­se gesam­mel­ten Punk­te von 4 Spie­le­rin­nen in ins­ge­samt 16 Durch­gän­ge wer­den dann am Ende addiert und die Mann­schaft mit den mei­sten Punk­ten wird als Gewin­ner des Tur­niers gekürt.

Zu Beginn schick­te man Manue­la Haß­fur­ther und Ortrud Will auf die Bah­nen. Bei­de star­te­ten ful­mi­nant und fuh­ren auf der ersten Bahn die vol­le Punk­te­zahl ein. Nach und nach stei­ger­ten sich die Geg­ne­rin­nen, wes­halb Romy Jop­pert für Ortrud Will ins Spiel geschickt wur­de. Die­se leg­te direkt los, um auf der letz­ten Bahn noch ein­mal die vol­le Punkt­zahl von 3 Punk­ten auf das Haben­kon­to des SKC addie­ren zu kön­nen. Die „drei“ been­de­ten dann Ihr Spiel mit ins­ge­samt 18 Punkten.

Wei­ter ging es mit Mela­nie Schwarz­mann, die in 3 von 4 Durch­gän­gen die vol­le Punkt­zahl ein­fah­ren konn­te. Auf der Neben­bahn begann San­dra Helm­reich ver­hal­ten mit nur 1 Punkt, star­te­te dann aber durch und hol­te sich im 2. Und 4. Durch­gang die ange­streb­ten 3 Punk­te. Bei­de erziel­ten gemein­sam 19 Punkte.

Der SKC 67 Eggols­heim konn­te somit ins­ge­samt 37 Punk­te erzie­len und gewinnt ganz knapp mit einem Punkt Vor­sprung zum 2.Ligisten TSV Brei­ten­güss­bach den VBSK Pokal „Bam­ber­ger Gärtnerin“.

Der RSC Con­cor­dia Ober­haid wur­de dem­nach 3. Platz mit 23 erziel­ten Punkten.

„Da war es wie­der unser Ver­eins­mot­to #one­skc“, freu­en sich Cori­na Bese und The­re­sa Schlund, nach­dem Ihre Über­le­gun­gen zur Auf­stel­lung Erfolg zeig­te und der SKC am Ende wie­der ein­mal Jubeln durfte.

Sprint-Trepp­chen in Eggols­hei­mer Hand

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de konn­ten die Egger­bach­ta­ler Keg­le­rin­nen sich wie­der top auf den Eggols­hei­mer Bah­nen prä­sen­tie­ren. Im Wett­kampf Sprint stell­te der SKC sechs der ins­ge­samt elf Star­te­rin­nen. Nach der Qua­li­fi­ka­ti­on hieß es im KO-System Frau gegen Frau.

Im Ach­tel­fi­na­le konn­te sich Petra Horn mit zwei star­ken Durch­gän­gen durch­set­zen, eben­so wie Simo­ne Schramm, die Cori­na Bese rauswarf.

Die rest­li­chen Eggols­hei­me­rin­nen brach­te das Los­glück ins Achtelfinale.

Hier konn­te Petra Horn erneut glän­zen und das Halb­fi­na­le fix machen. Manue­la Haß­fur­ther tat es ihr durch Sieg im SV gleich. Mela­nie Schwarz­mann kegel­te Simo­ne Schramm aus dem Wett­be­werb. Nur Ortrud Will hat­te in ihrer Par­tie lei­der das Nachsehen.

Im Halb­fi­na­le zeig­te Manue­la Haß­fur­ther ihre Klas­se (95/112) und ließ ihrer Geg­ne­rin kei­ne Chance.

Mela­nie Schwarz­mann schien eben­falls warm gewor­den zu sein und schmiss eine schwä­cheln­de Petra Horn mit zwei star­ken Durch­gän­gen (92/100) aus dem Turnier.

Das Fina­le wur­de span­nend. Manu konn­te zwar den 1. Satz 108 zu 74 deut­lich für sich ent­schei­den, hat­te im 2. Satz aber mit 92 zu 94 gegen Mel­li knapp das Nach­se­hen. Der SV muss­te also ent­schei­den. Im ent­schei­den­den Wurf sicher­te sich Manue­la Haß­fur­ther mit zwei Über­holz Gold und Sil­ber ging an Mela­nie Schwarzmann.

In der Par­tie um Platz 3 bliebt Petra Horn kon­stant, ent­schied den SV für sich und kom­plet­tier­te das Eggols­hei­mer Trepp­chen somit.

Män­ner im Sprint erfolgreich

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de war der SKC Eggols­heim erneut Gast­ge­ber für den Sprint Her­ren des VBSK.

Die Egger­bach­ta­ler stell­ten sie­ben von zwölf Star­tern im Feld. Nach der Qua­li­fi­ka­ti­on setz­te sich im ver­eins­in­ter­nen Ach­tel­fi­na­le Jörg Pfen­nings­berg stark mit 107 zu 96 und 91 zu 91 gegen Adam Rein­fel­der durch. Ein eben­so sehens­wer­tes Duell boten Mar­cel Schmitt und Andre­as Grad, das sich im SV für Mar­cel Schmitt ent­schie­den wur­de. Die ande­ren Eggols­hei­mer hol­te das Los­glück direkt ins Viertelfinale.

Hier setz­te sich Mar­cel stark mit zwei 100er Durch­gän­gen gegen Kai Post­ler durch. Mar­kus Haus­ner schied dage­gen im SV aus. Jörg Pfen­nings­berg ließ den in der Erst­plat­zie­ren der Qua­li mit zwei sehr guten Durch­gän­gen hin­ter sich und Tho­mas Lux setz­te sich im SV durch.

Im ersten Halb­fi­na­le sieg­te Tho­mas Lux knapp mit 21 zu 19 im SV. Mar­cel Schmitt hin­ge­gen unter­lag im inter­nen Duell gegen Jörg Pfen­nings­berg 16 zu 20.

Im Eggols­hei­mer Fina­le setz­te sich Jörg Pfen­nings­berg sie Sprint Kro­ne auf, indem er Tho­mas Lux im SV mit 22 zu 16 auf den Sil­ber­rang. Im Spiel um Platz rein hat­te Mar­cel Schmitt im SV lei­der das Nachsehen.