Pflan­zen tra­gen maß­geb­lich zur Ver­bes­se­rung des Kli­mas in der Stadt bei. Sie bie­ten nicht nur Lebens­raum und Nah­rung für Insek­ten, son­dern för­dern auch die Bio­di­ver­si­tät. Aus die­sem Grund ist es das Ziel der Pro­jekt Grup­pe Natur des Green Deal, die Stadt Coburg so grün wie mög­lich zu gestal­ten. Ein Bei­spiel für die­se Initia­ti­ve ist das kürz­lich begrün­te Dach der Bus­hal­te­stel­le am Alberts­platz. Die Arbeits­grup­pe Natur des Cobur­ger Green Deal, bestehend aus Nina Behr, Ire­ne Schul­er und Gün­ter Keupp, hat dort einen leben­di­gen grü­nen Tep­pich instal­lie­ren las­sen. Die­ser wur­de von der auf Dach­be­grü­nun­gen spe­zia­li­sier­ten Fir­ma For­na­tec gelie­fert und durch die Gar­ten­wer­ker aus Weit­rams­dorf auf dem Dach befe­stigt. Die Mat­te ist sofort grün bewach­sen und wird im Lau­fe der Zeit eine Viel­falt an Pflan­zen her­vor­brin­gen. Die­se Pflan­zen fil­tern nicht nur CO2 aus der Luft, son­dern schaf­fen auch wert­vol­len Lebens­raum für Insek­ten und ande­re Kleinstlebewesen.

„Ich dan­ke der Grup­pe Natur des Green Deal für ihr gro­ßes Enga­ge­ment“, sagt Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig. „Mit ihrer Hart­näckig­keit und ihrer Begei­ste­rung haben sie es geschafft, Spon­so­ren und Unter­stüt­zer zu fin­den, die das begrün­te Bus­häus­chen ermög­li­chen. Die­ses Pro­jekt zeigt, dass jede Bür­ge­rin und jeder Bür­ger sowie jede klei­ne Maß­nah­me einen Unter­schied machen und einen wich­ti­gen Bei­trag zum Schutz von Natur und Umwelt lei­sten können.“