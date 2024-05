Die 16-jäh­ri­ge Julia Vas­si­le­va aus Bay­reuth darf für ein Schul­jahr in den „Ame­ri­can Way of Life“ ein­tau­chen. Der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Tho­mas Hacker hat sie als Sti­pen­dia­tin für das Par­la­men­ta­ri­sche Paten­schafts-Pro­gramm (PPP) aus­ge­wählt. Über das Sti­pen­di­en­pro­gramm des Deut­schen Bun­des­ta­ges wird die Schü­le­rin eine High School besu­chen, in einer Gast­fa­mi­lie leben und vie­le neue Freund­schaf­ten schlie­ßen. Los geht es für sie im Som­mer 2024.

349 TEIL­NEH­MEN­DE TEI­LEN VORFREUDE

Die Vor­freu­de teilt Julia mit 349 ande­ren jun­gen Men­schen aus ganz Deutsch­land. Ins­ge­samt erhal­ten 350 Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie jun­ge Berufs­tä­ti­ge jedes Jahr ein PPP Voll­sti­pen­di­um des Deut­schen Bun­des­ta­ges für ihren Auf­ent­halt in den USA. Nun heißt es für die Jugend­li­chen, sich mit gro­ßer Vor­freu­de auf die Abrei­se in die USA vorzubereiten.

AB DEM 2. MAI 2024 BEWERBEN

Julia wur­de von Tho­mas Hacker als Juni­or­bot­schaf­te­rin für ihren Wahl­kreis aus­ge­wählt und wird vom Ver­ein Part­ner­ship Inter­na­tio­nal e.V. betreut. Ab dem 2. Mai kön­nen sich Jugend­li­che aus dem Wahl­kreis für die PPP-Sti­pen­di­en im Schul­jahr 2025/2026 bewer­ben. Will­kom­men sind, laut dem Deut­schen Bun­des­tag, Bewer­bun­gen von Schü­lern aller Schul­ar­ten zwi­schen 15 und 17 Jah­ren sowie von jun­gen Berufs­tä­ti­gen bis zu einem Alter von 24 Jah­ren. Mehr Infor­ma­tio­nen gibt der Deut­sche Bun­des­tag unter: www​.bun​des​tag​.de/​ppp.

GAST­FA­MI­LI­EN STÄR­KEN DIE DEUT­SCHE WILLKOMMENSKULTUR

Auch in den USA wer­den im Rah­men des Con­gress-Bun­des­tags Youth Exch­an­ge (CBYX) Voll­sti­pen­di­en ver­ge­ben. Ins­ge­samt 350 ame­ri­ka­ni­sche Jugend­li­che kom­men ab Sep­tem­ber 2024 für zehn Mona­te nach Deutsch­land. Die 15- bis 18-Jäh­ri­gen wol­len hier in Deutsch­land in ehren­amt­li­chen Gast­fa­mi­li­en leben und eine wei­ter­füh­ren­de Schu­le an ihrem Aus­tauschort besu­chen. Tho­mas Hacker ermu­tigt auch Fami­li­en in sei­nem Wahl­kreis sich als Gast­fa­mi­lie zu bewer­ben: „Ein Gast­kind aus einem ande­ren Land in der eige­nen Fami­lie auf­zu­neh­men, schafft neue Per­spek­ti­ven und stärkt unse­re Will­kom­mens­kul­tur. Gera­de in die­sen Zei­ten ist es wich­tig, Vor­ur­tei­le abzu­bau­en und die Welt immer mehr zusam­men­wach­sen zu las­sen.“ Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Gast­fa­mi­li­en­pro­gramm gibt Part­ner­ship Inter­na­tio­nal e.V. unter 0221–9139733 oder office@​partnership.​de.

PAR­LA­MEN­TA­RI­SCHES PATENSCHAFTS-PROGRAMM

Seit 1983 besteht das Par­la­men­ta­ri­sche Paten­schafts-Pro­gramm (PPP) als Sti­pen­di­en­pro­gramm des Deut­schen Bun­des­ta­ges und des US-Con­gress. Jedes Jahr wer­den 350 deut­sche und 350 ame­ri­ka­ni­sche Schü­ler und jun­ge Berufs­tä­ti­ge als Sti­pen­dia­ten aus­ge­wählt. Die Jugend­li­chen leben als jun­ge Bot­schaf­te­rin­nen und Bot­schaf­ter ihrer Hei­mat für zehn Mona­te im jeweils ande­ren Land. Für den Auf­ent­halt erhal­ten sie ein Voll­sti­pen­di­um. Das PPP för­dert so den kul­tu­rel­len Aus­tausch zwi­schen Deutsch­land und den USA. PART­NER­SHIP INTER­NA­TIO­NAL E.V. Part­ner­ship Inter­na­tio­nal e.V. ist ein gemein­nüt­zi­ger, nicht gewinn­ori­en­tier­ter Ver­ein für inter­na­tio­na­le Begeg­nun­gen und Aus­tausch­pro­gram­me. Der Ver­ein ver­fügt über eine 60- jäh­ri­ge Erfah­rung als Aus­tausch­or­ga­ni­sa­ti­on. Seit 1993 beglei­tet Part­ner­ship Inter­na­tio­nal ame­ri­ka­ni­sche und deut­sche Sti­pen­dia­tin­nen und Sti­pen­dia­ten des Par­la­men­ta­ri­schen Paten­schafts-Pro­gramms und deren Gast­fa­mi­li­en durch das Stipendienprogramm.