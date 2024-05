Der Stadt­bau­hof hat an meh­re­ren Zufahr­ten zur Fuß­gän­ger­zo­ne in der Innen­stadt Hin­wei­se ange­bracht, die auf die ein­zu­hal­ten­de Schritt­ge­schwin­dig­keit auf­merk­sam machen. Die…

Bay­reuth: Tho­mas Hacker ver­gibt Voll­sti­pen­di­um für die USA

Die 16-jäh­ri­ge Julia Vas­si­le­va aus Bay­reuth darf für ein Schul­jahr in den „Ame­ri­can Way of Life“ ein­tau­chen. Der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Thomas…