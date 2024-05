Im Jubi­lä­ums­jahr brau­en vier Braue­rei­en der Gemein­de Mem­mels­dorf den Ger­sten­saft des Landkreises

Im zehn­ten Jahr sei­nes Bestehens wer­den vier Braue­rei­en aus der Gemein­de Mem­mels­dorf das „36 Kreis­la“ brau­en: Hum­mel (Mer­ken­dorf), Höhn (Mem­mels­dorf), Drei Kro­nen (Mem­mels­dorf) und Göl­ler (Dro­sen­dorf). „Damit haben sich bereits mehr als die Hälf­te unse­rer 65 Braue­rei­en an dem Gemein­schafts­pro­jekt betei­ligt“, ist Land­rat Johann Kalb stolz auf die Brau­tra­di­ti­on im Bam­ber­ger Land.

„Der Ger­sten­saft im Jubi­lä­ums­jahr wird ein ‚Export natur­trüb‘ wer­den.“ Das hat der Land­rat in die­ser Woche mit den Ver­ant­wort­li­chen der vier Braue­rei­en Isa­bel­la Merei­en, Juli­us und Georg Hum­mel, Jonas Göl­ler und Georg Höhn ver­ein­bart. Ende Juli soll das dies­jäh­ri­ge „36 Kreis­la“ ein­ge­braut wer­den. Der Anstich erfolgt jedes Jahr tra­di­tio­nell am soge­nann­ten „Brau­er­sil­ve­ster“, am 30. September.

Der Land­kreis Bam­berg ist von einer über die Jahr­hun­der­te gewach­se­nen Bier­kul­tur geprägt, die sich in der höch­sten Pri­vat­braue­rei­dich­te welt­weit wider­spie­gelt. Noch heu­te exi­stie­ren 65 Braue­rei­en im Land­kreis, meist fami­li­en­ge­führt, hand­werk­lich geprägt und viel­fäl­tig im Ange­bot ihrer Bier­sor­ten. Um die­se welt­weit ein­ma­li­ge Viel­falt zu erhal­ten und zu stär­ken, hat­te Land­rat Johann Kalb 2014 die Idee, ein eige­nes Land­kreis­bier zu ent­wickeln. 2021 gewinnt das Land­kreis­bier die „Gol­de­ne Bier­Idee“. Die Aus­zeich­nung wür­digt Per­so­nen oder Initia­ti­ven, die sich in beson­de­rer Wei­se um die Prä­sen­ta­ti­on baye­ri­scher Bier­spe­zia­li­tä­ten ver­dient gemacht haben.