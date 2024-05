Der Ver­ein „Frän­ki­sche Gesell­schaft für Phi­lo­so­phie e.V.“ (kurz FGPh) hat auch die­ses Jahr wie­der Ver­an­stal­tun­gen geplant. Die geplan­ten Ter­mi­ne hier im Überblick:

- 08. Mai 2024 Rei­he: „Rech­tes und Lin­kes Den­ken“ mit Prof. Dr. Robert Hugo Zieg­ler (Juli­us-Maxi­mi­li­ans-Uni­ver­si­tät Würz­burg): – „Kri­tik des reak­tio­nä­ren Denkens“

- 22. Mai 2024 Rei­he: „Rech­tes und Lin­kes Den­ken“ mit Lars Hart­mann (Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg)- „Ador­no, Ben­ja­min, Lukács – For­men kri­ti­schen Denkens“

- 12. Juni 2024 Dr. Tomo­ki Saka­ta (Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg) – „Die Span­nung zwi­schen Wis­sen­schaft und Mythos: Die Ent­wick­lung des sym­bo­li­schen Geistes“

- 19. Juni 2024 Rei­he: „300 Jah­re Imma­nu­el Kant“: mit Prof. Dr. Andre­as Schmidt (Fried­rich-Schil­ler-Uni­ver­si­tät Jena) – „Kant und die Fra­ge nach dem Ich“

- 09. Juli 2024 Prof. Dr. Vitto­rio Hös­le (Uni­ver­si­ty of Not­re Dame, India­na, USA) – „Mit dem Rücken zu Russ­land. Wie geht es wei­ter nach zwei Jah­ren des rus­si­schen Angriffs­kriegs auf die Ukraine?“

- 10. Juli 2024 Rei­he: „300 Jah­re Imma­nu­el Kant“: mit Prof. Dr. Chri­sti­an Illies (Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg) – „Die Stoß­kraft der Ver­nunft. Kants Ethik am Billardtisch“

- 20. Novem­ber 2024 Rei­he: „300 Jah­re Imma­nu­el Kant“: mit Prof. Dr. Rein­hard Hilt­scher (TU Dres­den)- „Kants Voll­endung der Tran­szen­den­tal­phi­lo­so­phie in der Kri­tik der Urteilskraft“

- 10. Dezem­ber 2024 Rei­he: „300 Jah­re Imma­nu­el Kant“: Mar­tin Bar­nickel (Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg) – „Zum ewi­gen Frie­den – Was war revo­lu­tio­när an Kants „Zum ewi­gen Frie­den“ und was ist uns heu­te davon geblieben?“

Mehr Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf unse­rer Web­site www​.fgph​-bam​berg​.de