Der Histo­ri­sche Ver­ein Bam­berg e. V. orga­ni­siert am 21. und 22. Sep­tem­ber 2024 eine zwei­tä­gi­ge Exkur­si­on zur baden-würt­tem­ber­gi­schen Lan­des­aus­stel­lung „Welt­erbe des Mit­tel­al­ters – 1300 Jah­re Klo­ster­in­sel Rei­chen­au in Kon­stanz und auf Rei­chen­au“. Um Anmel­dung wird bis zum 15. Mai 2024 gebeten.

Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer erle­ben dabei einen inten­si­ven Ein­blick in die reli­giö­se und poli­ti­sche Welt des Mit­tel­al­ters und die Fröm­mig­keit und das All­tags­le­ben des Benediktinerordens.

Anläss­lich der Erst­erwäh­nung des Bene­dik­ti­ner­klo­sters Rei­chen­au vor 1300 Jah­ren fin­det die dies­jäh­ri­ge Lan­des­aus­stel­lung von Baden-Würt­tem­berg in Kon­stanz und auf der Insel Rei­chen­au statt. Da Bam­berg nicht nur auf­grund der „Bam­ber­ger Apo­ka­lyp­se“, einer präch­tig gestal­te­ten Hand­schrift des 11. Jahr­hun­derts aus dem Skripto­ri­um des Klo­sters Rei­chen­au, eine beson­de­re Bezie­hung zu dem Ort im Boden­see hat, bie­tet der Histo­ri­sche Ver­eins Bam­berg die­se Exkur­si­on mit Über­nach­tung in Koope­ra­ti­on mit der Volks­hoch­schu­le Bam­berg-Stadt an. Bei die­ser besu­chen die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer auch das Klo­ster Maul­bronn und die frü­he­re Reichs­ab­tei Otto­beu­ren besuchen:

Die Fahrt­ko­sten betra­gen 250,00 €; für Schü­ler und Stu­die­ren­de 200,00 € bei einer Min­dest­teil­neh­mer­zahl von 25 Per­so­nen. Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen über die Home­page des gemein­nüt­zi­gen Ver­eins www.hv-bamberg,de .

Anmel­dung: über das Anmel­de­for­mu­lar auf der Web­sei­te oder tele­fo­nisch bei Josef Batz (0951 57486)