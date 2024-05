Das Damen-Ver­gleichs­schie­ßen ist vor weni­gen Tagen zu Ende gegan­gen. Zum Abschluss der Wett­kämp­fe lud ich alle teil­neh­men­den Schüt­zin­nen zu einem gesel­li­gen Nach­mit­tag ein, der die­ses Jahr im Schüt­zen­haus des SV Creid­litz am 27. April 2024 stattfand.

Aus dem Gau-Vor­stand konn­ten sich für die­sen Tag die 2.Gauschützenmeisterin Rena­te Schramm und der 3. Gau­schüt­zen­mei­ster Hans-Georg Reb­han die Zeit neh­men, um mit dabei zu sein, eben­so wie die 2. Gau-Damen­lei­te­rin Sabi­ne Herr. Erfreu­li­cher­wei­se nah­men am Damen-Ver­gleichs­schie­ßen 2024 ins­ge­samt 42 Schüt­zin­nen aus 10 ver­schie­de­nen Ver­ei­nen teil, die sich erfolg­reich den Freund­schafts­wett­kämp­fen stell­ten. Das ist fast eine Ver­dop­pe­lung der Schüt­zin­nen der ver­gan­ge­nen Jah­re. In der Klas­se Luft­ge­wehr Frei­hand nah­men 3 Mann­schaf­ten teil, aus den Ver­ei­nen SV Creid­litz, SSG Bad Staffelstein/​Ebensfeld und den Tell­ka­me­ra­den Weid­hau­sen. In der Klas­se Luft­ge­wehr Auf­la­ge gin­gen 8 Mann­schaf­ten, auf­ge­teilt in 2 Grup­pen, der Ver­ei­ne SG Marktz­euln, SSG Lich­ten­fels, SG Coburg (2 Mann­schaf­ten), SG Burg­kunst­adt, SG Weis­main, SV Creid­litz und SG Son­ne­feld an den Start.

Prä­miert wur­den jeweils die 3 besten Tei­ler-Schüt­zin­nen, im Bereich LG Frei­hand sicher­te sich den 1. Platz mit einem 8,0 Tei­ler die Schüt­zin Lea Dot­zel (SV Creid­litz), den 2. Platz Sabi­ne Herr (SSG Bad Staffelstein/​Ebensfeld) mit einem 13,0 Tei­ler und den 3. Platz Stel­la Merz (Tell­ka­me­ra­den Weid­hau­sen) mit einem 22,7 Tei­ler. In der Klas­se LG Auf­la­ge, Grup­pe 1 errang den 1. Platz mit einem 2,0 Tei­ler Hei­di Ganß (SG Coburg), den 2. Platz Doris Engel (SV Creid­litz) mit einem 4,2 Tei­ler und den 3. Platz Ange­li­ka Schal­ler (SG Coburg) mit einem 9,0 Teiler.

In der Klas­se LG Auf­la­ge, Grup­pe 2 sicher­te sich den 1. Platz Clau­dia May­er (SSG Bad Sta/​Ebensfeld) mit einem 10,4 Tei­ler, den 2. Platz Uschi Oster­län­ger (SSG Lich­ten­fels) mit einem 12,8 Tei­ler und den 3. Platz Bar­ba­ra Flor­schütz (SSG Lich­ten­fels) mit einem 13,6 Tei­ler. Neben Kaf­fee und Kuchen run­de­te ein Spaß­schie­ßen den Tag ab, wobei die Schüt­zin­nen den Tei­ler von 400 mög­lichst nahe­kom­men soll­ten, aller­dings muss­ten die Schüs­se auf eine Luft­pi­sto­len­schei­be abge­ge­ben wer­den! Die ersten 5 Damen, die dem Tei­ler 400 am näch­sten kamen, erhiel­ten eine Aner­ken­nung, wobei eine Schüt­zin mit 0,6 Tei­lern die 400 fast erreichte.