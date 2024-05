Kulm­bach, den 28. April 2024: Fröh­lich, fried­lich, fair – mehr als 30.000 Biker und Zwei­rad-Begei­ster­te haben am Wochen­en­de in Kulm­bach ein star­kes Signal für mehr Acht­sam­keit, Umsicht und Sicher­heit im Stra­ßen­ver­kehr gesetzt. Bei früh­lings­haf­ten Tem­pe­ra­tu­ren war die 21. Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt ein gelun­ge­ner Auf­takt in die neue Sai­son und ein wich­ti­ger Bei­trag zur Ver­kehrs­prä­ven­ti­on. Die Ver­an­stal­ter eines der größ­ten Biker-Tref­fens in Süd­deutsch­land – das Baye­ri­sche Innen­mi­ni­ste­ri­um, die ober­frän­ki­sche Poli­zei, Stadt und Land­kreis Kulm­bach sowie die Kulm­ba­cher Braue­rei – zie­hen eine posi­ti­ve Bilanz.

Das Are­al der Kulm­ba­cher Braue­rei avan­cier­te zum Festi­val­ge­län­de, die Lich­ten­fel­ser Stra­ße ver­wan­del­te sich in eine akti­ons­rei­che Show-Mei­le, Stadt und Land­kreis Kulm­bach prä­sen­tier­ten sich am Wochen­en­de als auf­ge­schlos­se­ne Gast­ge­ber. Abso­lu­ter Höhe­punkt war erneut der Motor­rad­kor­so am Sonn­tag­mit­tag. Mit dem baye­ri­schen Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann, dem ober­frän­ki­schen Poli­zei­prä­si­den­ten Armin Schmel­zer und Kulm­bachs Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann an der Spit­ze setz­te sich der kilo­me­ter­lan­ge Zug durch die Stadt in Bewe­gung. Gefolgt vom Kulm­ba­cher Land­rat Klaus Peter Söll­ner, dem Vor­stands­spre­cher der Kulm­ba­cher Braue­rei Mar­kus Stod­den und rund 100 Poli­zei­mo­tor­rä­dern mit Poli­zi­sten aus elf euro­päi­schen Län­dern brach­ten etwa 4.000 Biker ihre Lei­den­schaft fürs Motor­rad­fah­ren zum Ausdruck.

„Das ist eine beein­drucken­de Kulis­se und eine beson­de­re Atmo­sphä­re, wenn sich die unter­schied­lich­sten Motor­rä­der mit ihren Fah­re­rin­nen und Fah­rern durch Kulm­bach bewe­gen“, freu­te sich Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann und beton­te: „Wir set­zen uns mit unse­rem Ver­kehrs­si­cher­heits-pro­gramm 2030 ‚Bay­ern mobil – sicher ans Ziel“ dafür ein, das Motor­rad­fah­ren so sicher wie nur mög­lich zu machen.“ In über 20 Jah­ren hat sich die Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt als eine der wich­tig­sten Prä­ven­ti­ons­maß­nah­men mehr als bewährt.

Sicher­heits­be­wusst­sein schär­fen – Lei­den­schaft leben

Vor­füh­run­gen und Shows, Mit­mach­ak­ti­vi­tä­ten sowie Infor­ma­tio­nen sol­len am Ver­an­stal­tungs­wo­chen­en­de sämt­li­che Alters­grup­pen für Risi­ken sen­si­bi­li­sie­ren, auf Gefah­ren­si­tua­tio­nen hin­wei­sen und das rich­ti­ge Ver­hal­ten im Stra­ßen­ver­kehr ver­mit­teln. „Es gibt immer noch viel zu vie­le schwe­re Unfäl­le mit Motor­rad­fah­rern“, erklär­te Ober­fran­kens Poli­zei­prä­si­dent Armin Schmel­zer. „Des­halb kön­nen wir nicht oft genug dar­auf hin­wei­sen, sich zu Beginn der Motor­rad­sai­son gut vor­zu­be­rei­ten. Also Fahr­kennt­nis­se auf­zu­fri­schen, Motor­rad und Aus­rü­stung zu prü­fen und Schutz­klei­dung zu tragen.“

Zur Schu­lung oder Per­fek­tio­nie­rung des Fahr­kön­nens sind aus­gie­bi­ge Fahr­si­cher­heits­trai­nings emp­feh­lens­wert. Ob Anfän­ger oder Pro­fi – auf der Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt konn­ten Biker ihre Kennt­nis­se auf einem Geschick­lich­keits­par­cours testen. Beim Acht­er­fah­ren, im Sla­lom­kurs oder beim Über­que­ren einer Wip­pe waren unter ande­rem Blick­füh­rung, Sitz­hal­tung, Kur­ven­tech­nik und Reak­ti­ons­ver­mö­gen gefragt.

Infor­mie­ren, fla­nie­ren, genießen

Die per­fek­te Kör­per- und Fahr­zeug­be­herr­schung demon­strier­ten der Krad­zir­kus der Poli­zei­staf­fel Mün­chen und der MSC Kasen­dorf mit ihren Shows. Die jüng­sten Stern­fahrt-Besu­cher konn­ten auf spie­le­ri­sche Wei­se die Ver­kehrs­re­geln ler­nen und üben. Dafür sorg­te der Live-Auf­tritt der Kän­gu­ru-Hand­pup­pe Wal­ly und des Poli­zi­sten Rob aus der Ver­kehrs­prä­ven­ti­ons-Film­se­rie der ober­frän­ki­schen Poli­zei. Auch die Ver­kehrs­pup­pen­büh­ne, ein Tret­au­to-Par­cours, die Blit­zer-Akti­on oder die Test­fahr­ten mit Elek­tro­mo­tor­rä­dern begei­ster­ten die Kin­der und ver­mit­tel­ten rich­ti­ge Ver­hal­tens­wei­sen für die Teil­nah­me am Straßenverkehr.

TÜV, Dekra und ADAC hiel­ten an ihren Stän­den Wis­sens­wer­tes bereit. Die Sicher­heits­exper­ten klär­ten bei­spiels­wei­se dar­über auf, wie man sich im Ernst­fall rich­tig ver­hält oder wel­che Kräf­te bei Brems­si­tua­tio­nen wir­ken. Das BRK ver­an­schau­lich­te, was bei der Helm­ab­nah­me nach einem Unfall zu beach­ten ist. Auf der Händ­ler­mei­le gab es neben neu­en Motor­rad­mo­del­len auch Ersatz­tei­le oder Zube­hör, wie zum Bei­spiel Airbag-Westen.

„Es ist genau die­se Kom­bi­na­ti­on aus den Mit­mach­ak­tio­nen für Kin­der und Erwach­se­ne, dem Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot, den Shows und Vor­füh­run­gen, dem Kon­zert­cha­rak­ter und der ent­spann­ten Bier­gar­ten-Atmo­sphä­re, die unse­re Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt zu einem ein­zig­ar­ti­gen Erleb­nis macht“, begei­stert sich Mar­kus Stod­den, Vor­stands­spre­cher der Kulm­ba­cher Braue­rei. Er bedank­te sich bei Initia­to­ren, Part­nern, Anwoh­nern und Gästen: „Die­se Ver­an­stal­tung ist nur mög­lich, weil alle Betei­lig­ten mit Begei­ste­rung und gegen­sei­ti­gem Ver­ständ­nis bei der Sache sind. Vor und hin­ter den Kulis­sen packen unzäh­li­ge Hän­de tat­kräf­tig mit an – ich dan­ke jedem Ein­zel­nen für sei­nen Bei­trag zu die­ser gelun­ge­nen 21. Kulm­ba­cher Motorradsternfahrt.“

Hand­ge­mach­te Rock-Musik – ver­ant­wor­tungs­vol­ler Genuss

Für aus­ge­las­se­ne Stim­mung und den pas­sen­den Rah­men sorg­te an bei­den Ver­an­stal­tungs­ta­gen das Live-Musik­pro­gramm. Kon­zert­at­mo­sphä­re herrsch­te am Sams­tag­abend mit den Auf­trit­ten der Kro­na­cher Cover-Rock­band Vol.Beat Club und der Rock Anten­ne Band.

Dank alko­hol­frei­er Bier­spe­zia­li­tä­ten, wie Pils, Weiß­bier oder Rad­ler, sowie Erfri­schungs­ge­trän­ken war im Sin­ne des Grund­sat­zes „Don’t drink and dri­ve“ die Fahr­tüch­tig­keit aller Besu­cher sichergestellt.

„Es ist ein unglaub­lich gutes Gefühl, so vie­len Men­schen mit einem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm ein posi­ti­ves Erleb­nis zu schen­ken und gleich­zei­tig auf das The­ma Ver­kehrs­si­cher­heit hin­zu­wei­sen“, blick­te Johan­nes Schal­ler, Orga­ni­sa­tor der Motor­rad­stern­fahrt bei der Kulm­ba­cher Braue­rei, auf das Ver­an­stal­tungs­wo­chen­en­de zurück. „Die Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt ist eine Gemein­schafts­lei­stung aller Betei­lig­ten, den frei­wil­li­gen Hel­fern, den Kol­le­gen der Kulm­ba­cher Braue­rei sowie den Anwoh­nern und den zahl­rei­chen Bikern und Gästen“, sag­te Schal­ler. So war die 21. Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt ein guter Auf­takt in die neue Biker-Sai­son. Alle Ver­an­stal­tungs­part­ner haben sich dar­auf geei­nigt, die Motor­rad­stern­fahrt auch im näch­sten Jahr am 26. und 27. April durchzuführen.