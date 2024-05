Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

In Polo eingebrochen

BAM­BERG. In einen wei­ßen VW-Polo wur­de zwi­schen Diens­tag, 23.04.24 und Sams­tag 27.04.24 ein­ge­bro­chen. Das Fahr­zeug stand in einer Tief­ga­ra­ge in der Bren­ner­stra­ße. Unbe­kann­te ent­nah­men dar­aus zwei Abdeckun­gen aus dem Fuß­raum und eine Fern­be­die­nung im Wert von ca. 215 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Auf­ge­grif­fe­nes Die­bes­gut hat­te am Mon­tag einen Wert von ca. 590 Euro

BAM­BERG. Als am Mon­tag­nach­mit­tag ein 25-Jäh­ri­ger ein Kauf­haus in der Pödel­dor­fer Stra­ße ver­las­sen woll­te, schlug die Alarm­an­la­ge an. Von einer Ange­stell­ten dar­auf ange­spro­chen, konn­te bei ihm ein Ruck­sack und eine kur­ze Hose im Wert von 23 Euro auf­ge­fun­den wer­den, die er aus dem Laden schmug­geln wollte.

Aus einem Kauf­haus am Grü­nen Markt stahl ein Unbe­kann­ter am Mon­tag­mit­tag zwei Par­füms im Wert von ca. 307 Euro. Ein Kauf­haus­de­tek­tiv folg­te dem Unbe­kann­ten noch, konn­te aber nur die unter­wegs abge­leg­te Ware wie­der aufgreifen.

Bei einem 28-Jäh­ri­gen wur­den ins­ge­samt 58 bun­te Arm­bän­der im Wert von ca. 260 Euro auf­ge­fun­den. An den Arm­bän­dern han­gen noch Preis­schil­der des Ver­kaufs­stan­des. Die Her­kunft konn­te der 28-Jäh­ri­ge nicht erklä­ren. Der ursprüng­li­che Eigen­tü­mer konn­te noch nicht ermit­telt werden.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ein am Fahr­rad­ab­stell­platz eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Alten Sei­le­rei abge­stell­tes und abge­sperr­tes Moun­tain­bike wur­de in der Zeit zwi­schen Frei­tag und Sams­tag ent­wen­det. Das schwar­ze Fahr­rad der Mar­ke Win Rock Rider hat­te noch einen Wert von ca. 100 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Fahr­rad­fah­rer über­quert plötz­lich die Straße

BAM­BERG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es am Mon­tag­abend am Kuni­gun­den­damm. Dort hielt ein 68-Jäh­ri­ger VW-Fah­rer am Fuß­gän­ger­über­weg um Pas­san­ten die Stra­ße über­que­ren zu las­sen. Als er wie­der anfuhr, fuhr ein 48-Jäh­ri­ger, der dort in fal­scher Rich­tung auf dem Rad­weg unter­wegs war, mit sei­nem Pedelec plötz­lich über den Fuß­gän­ger­über­weg. Es kam zum leich­ten Zusam­men­stoß zwi­schen Fahr­rad und Auto. Dadurch wur­de die Motor­hau­be leicht ver­kratzt, an dem Pedelec wur­den die Peda­le ver­bo­gen und der Sat­tel wur­de gebro­chen. Der Sach­scha­den wird ins­ge­samt auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Ver­letzt wur­de niemand.

Faust­schlag durch einen Unbekannten

BAM­BERG. In einer Dis­ko­thek in der Sand­stra­ße kam es am Mon­tag­abend zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem 21-Jäh­ri­gen und einem Unbe­kann­ten. Im Lau­fe des Streit­ge­sprächs schlug der Unbe­kann­te dem 21-Jäh­ri­gen mit der Faust ins Gesicht und ver­letz­te Die­sen leicht.

Die Poli­zei Bam­berg sucht Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten und Anga­ben zu dem Unbe­kann­ten machen kön­nen. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

In der glei­chen Dis­ko­thek kam es eine Stun­de spä­ter zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen den Tür­ste­hern und einem 37-Jäh­ri­gen. Weil meh­re­re weib­li­che Gäste sich über Die­sen beschwer­ten, soll­te er den Club ver­las­sen, womit er nicht ein­ver­stan­den war. Bei dem Streit­ge­spräch stürz­te der 37-Jäh­ri­ge und ver­letz­te sich leicht. Dem guten Mann wur­de mit 2,28 Pro­mil­le ein Platz­ver­weis durch die Poli­zei erteilt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

MEM­MELS­DORF. Auf der Kreis­stra­ße in Fahrt­rich­tung Wei­chen­dorf ereig­ne­te sich am Mon­tag­nach­mit­tag ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 70-jäh­ri­ger Leicht­kraf­t­rad­fah­rer geriet auf die Gegen­fahr­bahn, wo eine ent­ge­gen­kom­men­de 62-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Pkw/​Audi noch ver­such­te aus­zu­wei­chen, und kol­li­dier­te seit­lich mit der Front. Der Mann stürz­te und wur­de schwer ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht. Es ent­stand an bei­den Fahr­zeu­gen ein Gesamt­sach­scha­den in Höhe von ca. 10.000 Euro und muss­ten abge­schleppt wer­den. Die Feu­er­weh­ren Mem­mels­dorf, Mer­ken­dorf und Wei­chen­dorf waren mit ca. 30 Ein­satz­kräf­ten vor Ort.

Son­sti­ges

STRUL­LEN­DORF. Am Mon­tag­mit­tag ran­da­lier­te ein stark alko­ho­li­sier­ter 45-Jäh­ri­ger zu Hau­se so sehr, dass sei­ne Eltern nicht mehr mit ihm zurecht­ka­men. Die ver­stän­dig­te Poli­zei­strei­fe nahm den Mann bis abends in Sicher­heits­ge­wahr­sam. Doch bereits in der Nacht ran­da­lier­te die­ser zu Hau­se erneut und die Eltern rie­fen den Not­ruf. Nach­dem die Andro­hung eines wie­der­hol­ten Gewahr­sams durch die ein­ge­trof­fe­nen Poli­zei­be­am­ten kei­ne Ein­sicht brach­te, setz­ten sie die­sen durch und nah­men den Mann erneut mit.

HALL­STADT. Bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le wur­den am Mon­tag­nach­mit­tag bei einer 45-jäh­ri­gen Pkw-Fah­re­rin dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Nach einem posi­ti­ven Urin­test wur­de die Frau zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus gebracht. Eine Wei­ter­fahrt wur­de untersagt.

DEBRING. Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­den bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le zwei E‑S­coo­ter-Fah­rer kon­trol­liert. Beim 23-Jäh­ri­gen wur­de fest­ge­stellt, dass er ein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem Jahr 2023 an sei­nen E‑Scooter ange­bracht hat­te. Der 21-Jäh­ri­ge gab an, einen Joint kon­su­miert zu haben. Nach­dem ein Urin­test posi­tiv war, wur­de er zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus gebracht. Eine Wei­ter­fahrt wur­de bei bei­den unterbunden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth

Rechts­ra­di­ka­le Schmie­re­rei­en auf Parkbänken

BAY­REUTH. Unbe­kann­te hin­ter­lie­ßen radi­ka­le Schmie­re­rei­en auf zwei Park­bän­ken an der Rhein­stra­ße. Die Kri­po Bay­reuth bit­tet um Zeugenhinweise.

Am Sonn­tag­vor­mit­tag fie­len einem Spa­zier­gän­ger die Schmie­re­rei­en auf zwei Park­bän­ken auf. Unbe­kann­te hat­ten mit einem wei­ßen Farb­stift rechts­ra­di­ka­le Paro­len und eini­ge Haken­kreu­ze hin­ter­las­sen. Wann die Tat began­gen wur­de, ist nicht näher bestimm­bar. Die Bän­ke ste­hen ent­lang des Rad­we­ges neben der Rhein­stra­ße in Rich­tung Krei­sel an der Neckar­stra­ße. Wegen des poli­ti­schen Bezugs ermit­telt hier­zu die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth und bit­tet um Mithilfe.

Zeu­gen­hin­wei­se zu den Schmie­re­rei­en geben Sie bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/5060.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Fahr­rad­dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Nacht vom 21.04. auf den 22.04. wur­de in der Bastei­stra­ße ein hoch­wer­ti­ges grau­es Pedelec der Mar­ke „Con­way“ vom Hof eines Wohn­an­we­sens mit­samt des Schlos­ses ent­wen­det. Das Fahr­rad hat­te einen Wert von 5000 Euro.

Am 23.04. wur­de am Fahr­rad­ab­stell­platz „Am Stahl“ ein weiß-schwar­zes Moun­tain-Bike der Mar­ke „Exte“ im Wert von 150 Euro entwendet.

Dormitz. Zwi­schen dem 23.04. und dem 24.04. wur­de „Am Tie­fen Weg“ ein schwarz-blau­es Moun­tain Bike der Mar­ke „Cube“ im Wert von 650 Euro entwendet.

Wer zu den Dieb­stäh­len Hin­wei­se auf den oder Täter oder den Tat­her­gang geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/70900 in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am 25.04. zwi­schen 10 Uhr und 19 Uhr wur­de in der Bam­ber­ger Stra­ße ein beleuch­te­tes Wer­be­schild einer Gast­stät­te von Unbe­kann­ten mut­wil­lig beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf min­de­stens 500 Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/70900 entgegen.

Lan­gen­sen­del­bach. Zwi­schen dem 26.04. und 28.04. wur­de am Effel­tri­cher Steig ein grau­er Audi beschä­digt. Unbe­kannt tra­ten den Aus­puff ab und ent­wen­de­ten zudem das hin­te­re Kenn­zei­chen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/70900.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Fahr­rad gestohlen

LICH­TEN­FELS. Am Sams­tag, zwi­schen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein rotes E‑Bike der Mar­ke Cube, Typ Reac­tion Hybrid EXC, im Wert von mehr als 3.600 Euro. Das Fahr­rad war zur Tat­zeit vor dem Wohn­an­we­sen des 31-Jäh­ri­gen Besit­zers, in der Stra­ße „An der Hum­me­rei“, ver­sperrt abge­stellt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu Tat und/​oder Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Geträn­ke entwendet

LICH­TENE­FLS. Am Mon­tag­mit­tag konn­te der Laden­de­tek­tiv eines Super­mark­tes in der Kro­na­cher Stra­ße einen 17-Jäh­ri­gen beob­ach­ten, wie die­ser zwei Geträn­ke-Dosen in sei­ne Jacke steck­te und anschlie­ßend das Geschäft ohne zu bezah­len ver­las­sen woll­te. Der Jugend­li­che wur­de ange­hal­ten und ins Büro gebe­ten, wo er der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe über­ge­ben wur­de. Der jun­ge Mann gab das Die­bes­gut im Wert von rund 3 Euro frei­wil­lig her­aus. Er erhält eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahls.