Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, ‑Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Auto­fahrt wegen Dro­gen­kon­sum gestoppt

Ein 21 Jah­re alter Auto­fah­rer wur­de am Diens­tag nach 01.00 Uhr in Adels­dorf einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei stell­ten die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch Hin­wei­se auf Dro­gen­kon­sum fest und ver­an­lass­ten eine Blut­ent­nah­me bei dem Mann. Bei einem Nach­weis von Dro­gen im Blut dro­hen ihm ein Fahr­ver­bot von min­de­stens einem Monat und 500 Euro Geld­bu­ße. Die Fahrt war am Kon­troll­ort erst ein­mal zu Ende.

Schmie­re­rei­en

Im Wein­garts­gra­ben und An der Stei­ge in Höch­stadt wur­den in der Zeit von Sams­tag 20.00 Uhr bis Sonn­tag 12.00 Uhr ein Haus und ein Omni­bus von unbe­kann­ten Tätern mit schwar­zer und roter Far­be besprüht. Hin­wei­se zur Tat oder den Tätern wer­den wie immer von der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegengenommen.

Unfall­flucht

In der Zeit von Sonn­tag 18.00 Uhr bis Mon­tag 04.30 Uhr wur­de das Gebäu­de des Super­mark­tes REWE in Röt­ten­bach durch ein Fahr­zeug mas­siv beschä­digt, wobei der Ver­ur­sa­cher davon­fuhr und sich nicht um die Scha­den­re­gu­lie­rung küm­mer­te. Der Scha­den wird mit 5000 Euro ange­ge­ben. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt ermit­telt des­halb wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort und bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Bei dem Fahr­zeug des Unfall­fah­rers dürf­te es sich, ersten Erkennt­nis­sen zufol­ge, um einen Mini Modell F oder R 55/56 han­deln, der im Front­be­reich einen deut­li­chen Scha­den haben dürf­te. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt ist unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 erreichbar.