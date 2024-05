„Am Sams­tag alle ins Stadion“

Span­nen­der kann der Kampf gegen den Abstieg in der Regio­nal­li­ga Bay­ern kaum sein: Drei Spiel­ta­ge vor Sai­son­ende tref­fen die „Dom­rei­ter“ am Sams­tag, 4. Mai um 14 Uhr im Fuchs-Park-Sta­di­on in einem „Do or Die“-Spiel auf den FC Mem­min­gen. Bei­de Mann­schaf­ten tren­nen nur weni­ge Punk­te, bei­de müs­sen unbe­dingt gewin­nen, um das ret­ten­de Ufer noch zu erreichen.

Die Bam­ber­ger gehen in die­se weg­wei­sen­de Par­tie mit brei­ter Brust: Nach dem Sieg im letz­ten Heim­spiel gegen den SV Schal­ding-Hei­ning gelang der Trup­pe von Jan Gern­lein am ver­gan­ge­nen Sams­tag ein wei­te­res Husa­ren­stück: ein Aus­wärts­sieg beim Tabel­len­zwei­ten in Vilzing.

„Die bei­den letz­ten Spie­le und Sie­ge waren für uns über­le­bens­wich­tig“, betont Bam­bergs Fuß­ball-Abtei­lungs­lei­ter Sascha Dorsch. „Das war auch Bal­sam auf die Wun­den aus den vor­he­ri­gen Spie­le, in denen wir nicht an unse­re Lei­stungs­gren­ze gekom­men sind. Nun haben wir das Gefühl, dass wir recht­zei­tig zur ‚Cruncht­i­me‘ fit sind und wol­len unbe­dingt gegen Mem­min­gen den drit­ten Erfolg in Serie einfahren.“

Klar ist: Gewin­nen die Bam­ber­ger die­se Par­tie, haben sie die direk­ten Abstiegs­plät­ze erst ein­mal hin­ter sich gelas­sen – bei einer Nie­der­la­ge ist Zit­tern bis zum letz­ten Spiel­tag ange­sagt. Des­halb bit­ten die Dom­rei­ter um Unter­stüt­zung der Fuß­ball­fans aus der gesam­ten Regi­on am Sams­tag im Fuchs-Park-Sta­di­on. „Alle ins Sta­di­on“ lau­tet das Motto.

Als Anreiz gibt es zwei beson­de­re Aktio­nen: Treue Ver­eins­mit­glie­der erhal­ten bis zu 5 Frei­tickets für die Gegen­ge­ra­de, um die Mann­schaft nach vor­ne zu peit­schen. Ein­fach eine kur­ze E‑Mail mit Vor­na­me, Name und Anschrift an s.​dorsch@​fce2010.​de

Außer­dem ver­lost der FCE 1 x 2 Tickets für die neue „Sky VIP Lounge“ direkt unter dem Sta­di­on­dach, inklu­si­ve Cate­ring und Besuch der Pres­se­kon­fe­renz. Bis 2. Mai (12 Uhr) kann sich jede und jeder eben­falls per E‑Mail bewer­ben an info@​fce2010.​de