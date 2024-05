Bur­ge­brach hält den Atem an

Der Tauch­club Bam­berg e.V. ver­an­stal­te­te, unter der Lei­tung von Eva Geis, am 20. April 2024 im Hal­len­bad Bur­ge­brach, den 8. Bur­ge­bra­cher Kelch, die 3. Baye­ri­sche Mei­ster­schaft im Apnoe­tau­chen sowie die 6. Bam­ber­ger Stadtmeisterschaft.

Apnoe­tau­chen ist Tau­chen mit ange­hal­te­ner Luft, einer Sport­art, die auch unter dem Begriff „Free Diving“ immer popu­lä­rer wird. Für den Wett­kampf gal­ten die Regu­la­ri­en des VDST (Ver­ein Deut­scher Sport­tau­cher), der in den Dis­zi­pli­nen Strecken­tau­chen (Dyna­misch) und Zeit­tau­chen ohne Bewe­gung (Sta­tik) durch­ge­führt wurde.

Ange­tre­ten waren 27 (15m / 12w) Ath­le­ten aus ganz Deutsch­land. Nach einem har­ten und auf­re­gen­den Wett­kampf­tag wur­den 3 neue deut­sche Rekor­de aufgestellt.

So erreich­te Hei­ke Schwerdt­ner beim dyna­mi­schen Tau­chen mit Flos­sen die außer­ge­wöhn­li­che Distanz von 200 Metern und sicher­te sich somit eine Gold­me­dail­le sowie Lean­der Moder­sohn, der beim Zeit­tau­chen eine Best­zeit von 7:15 min erziel­te bzw. Ute Wein­reich, die mit über 60 Jah­ren 5:10 Minu­ten erreichte.

Fabi­an Aldin­ger vom Tauch­club Bam­berg e.V. erhielt den Titel des Stadt­mei­sters im Apnoe­tau­chen in der Dis­zi­plin DNF, Strecken­tau­chen ohne Flos­sen, mit einer Strecke von 65,50 m. 2. Stadt­mei­ster wur­de Mari­usz Kozin­ski mit einer Strecke von 58.70 m.

Am Ende des Tages konn­ten 45 Medail­len und Aus­zeich­nun­gen an die glück­li­chen Gewin­ner über­ge­ben wer­den. Die Sie­ger­eh­rung fand in einer uri­gen Wirt­schaft in Müh­len­dorf bei Bam­berg statt, in der der anspruchs­vol­le Wett­kampf­tag dann auch in gesel­li­ger Run­de sei­nen Aus­klang fand.

Beglei­tet und doku­men­tiert wur­de die Ver­an­stal­tung durch das Baye­ri­sche Fern­se­hen und TV Ober­fran­ken, die jeweils mit kur­zen Film­bei­trä­gen über die Mei­ster­schaft berichteten.

Neben tol­len Rekor­den, neu­en per­sön­li­chen Höchst­lei­stun­gen, stand das Mit­ein­an­der an erster Stel­le. Somit bot sich die Gele­gen­heit, Gleich­ge­sinn­te zu tref­fen, inter­es­san­te Gesprä­che zu füh­ren und Neu­ig­kei­ten aus­zu­tau­schen. Für das leib­li­che Wohl wäh­rend des Tages sorg­te der Tauch­club Bam­berg e.V. mit sei­nen vie­len Hel­fern. Es war eine sehr gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung und so bleibt zu hof­fen, dass noch vie­le wei­te­re fol­gen werden.

Fol­gen­de neue natio­na­le Rekor­de wur­de erzielt:

Hei­ke Schwerdt­ner, TC Ratis­bo­na Regens­burg, 200,00 m in Strecken­tau­chen mit Bi-Fins

Lean­der Moder­sohn, TC Ber­lin, 7:15,160 min in Sta­tik (Zeit­tau­chen)

Ute Wein­rich, SSF-Bonn, 5:10,965 min in Sta­tik 60+ Jah­re (Zeit­tau­chen)

Fol­gen­de Ergeb­nis­se wur­den in den ein­zel­nen Dis­zi­pli­nen erzielt:

Dyna­mic (Strecken­tau­chen mit Mono Flosse):

Damen: Kat­rin Uwe, Regen­burg 117,40 m

Her­ren: Edmund Uwe, Regens­burg 100,00 m

Dyna­mic Bi-Fins (Strecken­tau­chen mit zwei Flossen):

Damen: Hei­ke Schwerdt­ner, Regens­burg 200,00 m

Her­ren: Klaus Kasten, Regens­burg 150,00 m

Dyna­mic No Fins (Strecken­tau­chen ohne Flossen):

Damen: Hei­ke Schwerdt­ner, Regens­burg 125,00 m

Her­ren: Klaus Kasten, Regens­burg 156,80 m

Sta­tik (Zeit­tau­chen):

Damen: Hei­ke Schwerdt­ner, Regens­burg 7:14,225 min

Her­ren: Lean­der Moder­sohn, Ber­lin 7:15,160 min

Text: Mat­thi­as Kauf­mann (Öffent­lich­keits­ar­beit Tauch­club Bam­berg e.V.)