Im März bie­tet die Umwelt­sta­ti­on Ober­main-Jura in Weis­main gleich zwei Back­kur­se mit Bäcker­mei­ster Jochen Schä­fer an. Der Pro­fi-Bäcker gibt einen Ein­blick in sei­ne Back­stu­be in Weis­main (Bäcke­rei Schä­fer, Am Markt). Dazu ver­rät er Tipps und Tricks zum Gelin­gen von Sau­er­teig­brot. Unter Anlei­tung backen die Teil­neh­men­den zwei ver­schie­de­ne Bro­te: ein Sau­er­teig­brot und ein Rog­gen­misch­brot, das am Abend gleich zur Brot­zeit ver­zehrt wer­den kann.

Bit­te mit­brin­gen: Schür­ze und Korb/​Tasche für die Bro­te. Die Kur­se fin­den am Sams­tag, 16.03. Bzw. 23.03. von 10–13 Uhr statt.

Online-Anmel­dung und wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.umwelt​sta​ti​on​-ober​main​.de, Rubrik „Jah­res­pro­gramm 2024“. Die Kurs­ge­bühr beträgt 15 Euro inkl. Material.