Zum ersten Mal bei süd­deut­schen Mei­ster­schaf­ten im Schwim­men ver­tra­ten am Wochen­en­de Katha­ri­na Böhm (2010) und Samu­el Lang (2009) die SG Bam­berg (Start­ge­mein­schaft…

Bam­ber­ger Kuni­gun­den­schu­le schafft Bücher­ki­ste an

„Demo­kra­tie lesen!“ an der Grund­schu­le Als erste Schu­le in Bam­berg führ­te die Kuni­gun­den­schu­le in der Gar­ten­stadt eine Bücher­ki­ste der Aktion…