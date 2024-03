Jetzt ist es offi­zi­ell: Im Rah­men einer Fest­ver­an­stal­tung hat das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Woh­nen, Bau und Ver­kehr dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt den Titel „Fahr­rad­freund­li­che Kom­mu­ne in Bay­ern“ (AGFK Bay­ern e.V.) in Mün­chen verliehen.

Die stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin Gabrie­le Klauß­ner und der Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­te Micha­el För­ster waren vor Ort. Die Aner­ken­nung erfolg­te nach sorg­fäl­ti­ger Prü­fung durch die AGFK Bay­ern und eine unab­hän­gi­ge Bewer­tungs­kom­mis­si­on. Neben Erlan­gen-Höch­stadt wur­den sie­ben wei­te­re Kom­mu­nen aus­ge­zeich­net. Das Zer­ti­fi­kat unter­liegt einer Rezer­ti­fi­zie­rung alle sie­ben Jah­re, um den Titel wei­ter­hin zu füh­ren. Hier­bei sind erneu­te Fort­schrit­te in der Fahr­rad­freund­lich­keit nach­zu­wei­sen, um Mit­glied der AGFK Bay­ern e.V. zu blei­ben. Der Land­kreis darf den Titel offi­zi­ell bis zum 31.12.2030 tragen.

Erfolg­rei­che Radverkehrsförderung

Die Koor­di­na­ti­on und Umset­zung des All­tags­rad­ver­kehrs­kon­zep­tes ste­hen im Mit­tel­punkt der Bemü­hun­gen des Land­krei­ses. Seit dem Kreis­tags-Beschluss vom 16. März 2018 und der erfolg­rei­chen Haupt­berei­sung am 14. Sep­tem­ber 2023 arbei­tet der Land­kreis an der Koor­di­na­ti­on ver­schie­de­ner Maß­nah­men. Der näch­ste wich­ti­ge Schritt ist die Erneue­rung und Umset­zung der Rad­weg­wei­sung. Micha­el För­ster, der Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­te, freut sich über die Aner­ken­nung und betont die Fort­füh­rung des erfolg­rei­chen Kur­ses in der kon­zep­tio­nel­len Radverkehrsförderung.

AGFK Bay­ern – För­de­rung des Radverkehrs

Die „Arbeits­ge­mein­schaft fahr­rad­freund­li­che Kom­mu­nen in Bay­ern e.V.“ ist ein Netz­werk baye­ri­scher Kom­mu­nen, das 2012 mit maß­geb­li­cher Unter­stüt­zung der Baye­ri­schen Lan­des­re­gie­rung ins Leben geru­fen wur­de. Inzwi­schen ist der Ver­ein auf rund 120 Städ­te, Gemein­den und Land­krei­se ange­wach­sen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Nah­mo­bi­li­tät und ins­be­son­de­re den Rad­ver­kehr zu fördern.