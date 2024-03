Kunst zugun­sten hai­tia­ni­scher Kin­der Am Sonn­tag, 3. März, um 16 Uhr, lädt die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth zur Ver­nis­sa­ge für eine Kunstaustellung…

Mit­ter­nachts­bas­ket­ball in Bay­reuth: Sai­son wird ver­län­gert!

Tobi­as Mat­thi­as Peter­ka (MdB) for­dert Uni­ver­si­tät Bay­reuth zu Stel­lung­nah­me wegen anti­se­mi­ti­schen Vor­wür­fen auf

Der stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de der deutsch-israe­li­schen Par­la­men­ta­ri­er­grup­pe und Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Tobi­as Mat­thi­as Peter­ka kri­ti­siert in einem Brief an den Prä­si­den­ten der Universität…