Beruf­li­ches Schul­zen­trum Kulm­bach, Cas­par-Vischer- und das Mark­graf Georg-Fried­rich-Gym­na­si­um sowie die Carl-von-Lin­de-Real­schu­le auf neue­stem Stand

Dank finan­zi­el­ler Unter­stüt­zung von drei gro­ßen För­der­pro­gram­men des Bun­des und des Frei­staats Bay­ern ist die Inve­sti­ti­ons- und Umstruk­tu­rie­rungs­wel­le zur Ver­bes­se­rung der digi­ta­len Vor­aus­set­zun­gen an den wei­ter­füh­ren­den Schu­len im Land­kreis Kulm­bach nach vier Jah­ren nahe­zu abge­schlos­sen. Um die zahl­rei­chen Maß­nah­men und Her­aus­for­de­run­gen zu schul­tern, haben die Ver­ant­wort­li­chen im Land­rats­amt Kulm­bach und aus den Schu­len ver­trau­ens­voll und kon­struk­tiv zusammengearbeitet.

Durch die pro­fes­sio­nel­le Bera­tung der von dem Land­kreis Kulm­bach beauf­trag­ten Fir­ma con­cept k GmbH wur­de ein durch­dach­ter und syste­ma­ti­scher Ansatz für die viel­schich­ti­gen Reno­vie­run­gen, den Neu­auf­bau der IT-Infra­struk­tu­ren und die Bewäl­ti­gung der neu­en Auf­ga­ben und Pro­zes­se an den Schu­len ent­wickelt und umgesetzt.

Schaf­fung tech­ni­scher Voraussetzungen

Ziel der Digi­ta­li­sie­rungs­in­ve­sti­tio­nen ist es, das Beruf­li­che Schul­zen­trum, das Cas­par-Vischer- und das Mark­graf-Georg-Fried­rich-Gym­na­si­um sowie die Carl-von-Lin­de-Real­schu­le auf einen Netz­werk­stan­dard anzu­he­ben, der sta­bi­les digi­ta­les Ler­nen und Arbei­ten ermög­licht. Dies erfor­der­te die Anpas­sung der älte­ren Schul­ge­bäu­de, deren Haus­tech­nik und Elek­tro­ver­ka­be­lun­gen nicht für die­se Anfor­de­run­gen aus­ge­legt waren. Die­se kom­ple­xe Her­aus­for­de­rung ist gelun­gen! Alle Schu­len besit­zen nun einen Stan­dard, der mit den tech­ni­schen Gege­ben­hei­ten eines moder­nen Unter­neh­mens ver­gleich­bar ist. Sie bie­ten ihren Schü­le­rin­nen und Schü­lern alle not­wen­di­gen tech­ni­schen Vor­aus­set­zun­gen für digi­ta­les Ler­nen und Arbeiten.

Durch die Anschaf­fung von moder­nen Prä­sen­ta­ti­ons­me­di­en wie digi­ta­len Tafeln und End­ge­rä­ten eröff­nen sich neue Mög­lich­kei­ten für den Unter­richt. Dadurch kön­nen die Schü­ler bes­ser auf die Anfor­de­run­gen der Arbeits­welt von heu­te vor­be­rei­tet wer­den. Um die­sen Stan­dard zu errei­chen, flie­ßen bis zum Ende die­ser Inve­sti­ti­ons­wel­le rund 4 Mil­lio­nen Euro in die Digi­ta­li­sie­rung der Schulen.

Auch künf­tig wird die Pfle­ge und der Erhalt der IT-Infra­struk­tur, der Aus­stat­tung an digi­ta­len End­ge­rä­ten oder auch die System­be­treu­ung und War­tung eine kon­stan­te Grö­ße im Auf­ga­ben­pen­sum und im Haus­halt des Land­krei­ses Kulm­bach bleiben.

Im Jahr 2021 wur­de ein zusätz­li­cher Kol­le­ge mit beruf­li­cher Erfah­rung als Elek­tro­tech­ni­ker ins Team auf­ge­nom­men, um die tech­ni­schen Aspek­te der Digi­ta­li­sie­rung der Schu­len zu unter­stüt­zen. Er war in alle Pha­sen invol­viert, von der Pla­nung bis zur Instal­la­ti­on der Netz­werk- und Ser­ver­kom­po­nen­ten, und bleibt auch wei­ter­hin als Ansprech­part­ner für War­tung und Betreu­ung der Syste­me für die Schu­len von Bedeutung.

System­be­treu­er hel­fen vor Ort

In den Schu­len vor Ort sind enga­gier­te Ver­ant­wort­li­che erfor­der­lich, die mit den tech­ni­schen Gege­ben­hei­ten ver­traut sind, regel­mä­ßig die System­be­treu­ung über­neh­men, als Ansprech­part­ner zur Ver­fü­gung ste­hen und ihren Kol­le­gen bei Bedarf hel­fen. Die­se Rol­le wird von spe­zi­ell beauf­trag­ten Lehr­kräf­ten über­nom­men, den soge­nann­ten System­be­treu­ern. Die­se sowie die Schul­lei­tun­gen waren in den ver­gan­ge­nen Jah­ren maß­geb­lich an der Digi­ta­li­sie­rung der Schu­len in Kulm­bach betei­ligt. Zum Bei­spiel hat Herr Ast­ner am Cas­par-Vischer-Gym­na­si­um vor eini­gen Jah­ren die Auf­ga­ben eines sol­chen System­be­treu­ers über­nom­men und den Auf­bau einer zuver­läs­si­gen Netz­werk- und Ser­ver­struk­tur aktiv unterstützt.

Das Enga­ge­ment die­ser Lehr­kräf­te, oft über ihre regu­lä­ren Auf­ga­ben hin­aus, zusam­men mit der koope­ra­ti­ven Zusam­men­ar­beit mit dem Land­rats­amt Kulm­bach, hat dazu bei­getra­gen, gute Lehr- und Lern­be­din­gun­gen an der Schu­le zu schaf­fen und aufrechtzuerhalten.