Was ver­bin­det Gär­ten mit Kunst? Ver­an­stal­tung zur Gartenkunst

Las­sen Sie uns doch mal über Kul­tur spre­chen?! Aus die­sem Impuls her­aus wird die Vor­trags­rei­he „Kul­tur im Fokus“ seit 2022 von der städ­ti­schen Kul­tur­ab­tei­lung mit wech­seln­den jähr­li­chen Schwer­punkt­the­men veranstaltet.

Im kom­men­den Jahr 2024 möch­te die Stadt in drei kosten­frei­en Vor­trags­aben­den ihre Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit auf das facet­ten­rei­che Feld der bil­den­den Kün­ste nehmen.

Den Auf­takt in die­se Rei­he wird Frau Dr. Doris Fischer (Direk­to­rin der Stif­tung Thü­rin­ger Schlös­ser und Gär­ten) mit Ihrem Vor­trag „Der Gar­ten als Kunst­werkt – Her­aus­for­de­run­gen der Erhal­tung“ am Frei­tag, 1. März um 19 Uhr, gestal­ten. An die­sem Abend möch­te Frau Dr. Fischer mit den Zuhö­ren­den an Bei­spie­len wie dem Gotha­er Schloss­park oder dem Grei­zer Park in die Welt der Gar­ten­kunst ein­tau­chen. Auf die­ser Rei­se durch die ver­schie­de­nen Gär­ten wird Sie dar­auf ein­ge­hen, was die­se zu einem Kunst­werk macht und war­um es von Bedeu­tung ist die­se zu erhalten.

Ent­spre­chend der Welt der bil­den­den Kün­ste wur­de für die dies­jäh­ri­ge kul­tu­rel­le Vor­trags­rei­he als Ver­an­stal­tungs­ort der Kunst­ver­ein Coburg (Park 4) gewählt. Denn wo lässt es sich bes­ser über die Kunst spre­chen, als an einem Ort der sich seit 200 Jah­ren der Kunst und Kul­tur wid­met. Die Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt freut sich, mit die­ser Ver­an­stal­tungs­rei­he, das Jubi­lä­ums­pro­gramm des Kunst­ver­eins mit­ge­stal­ten zu können.

Ter­min: „Der Gar­ten als Kunst­werk – Her­aus­for­de­run­gen der Erhal­tung“ Frei­tag, der 01.03.24 um 19 Uhr im Kunst­ver­ein Coburg.