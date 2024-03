Wer ist die beste Vor­le­se­rin oder der beste Vor­le­ser des Land­krei­ses Kro­nach? Beim Regio­nal­ent­scheid des 65. Vor­le­se­wett­be­werbs des Deut­schen Buch­han­dels lasen die Sie­ge­rin­nen und Sie­ger der Schulent­schei­de in der Kreis­bi­blio­thek Kro­nach um die Wet­te. Mit cir­ca 600.000 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern jähr­lich ist der 1959 ins Leben geru­fe­ne Vor­le­se­wett­be­werb einer der älte­sten und größ­ten Schü­ler­wett­be­wer­be Deutschlands.

Der Regio­nal­ent­scheid fand am 21. Febru­ar 2024 in der Kreis­bi­blio­thek Kro­nach statt. In der Jury konn­ten sich Julia Völ­ker (Lei­te­rin Kul­tur­re­fe­rat Land­kreis Kro­nach), Eva Wick­lein (Geschäfts­füh­re­rin Kreis­ju­gend­ring Kro­nach), Made­lei­ne Franz (Lei­te­rin Kreis­bi­blio­thek Kro­nach) und Alex­an­der Süß (Lei­ter Muse­um und Archiv Stadt Kro­nach) der Her­aus­for­de­rung stel­len, die beste Vor­le­se­rin oder den besten Vor­le­ser zu küren. Zu bewer­ten galt es bei einem frei gewähl­ten Text die Lese­tech­nik, die Inter­pre­ta­ti­on und die Textstellenauswahl.

Die acht Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer such­ten sich ihre Lieb­lings­bü­cher aus, wobei dies ande­re sein muss­ten als beim Schul­wett­be­werb. Joshua Werth von der Grund- und Mit­tel­schu­le in Pres­sig las aus „Gang­ster-Oma“ von David Wal­liams, Mile­na Tre­bes vom Kas­par-Zeuß-Gym­na­si­um in Kro­nach aus „Herr der Die­be“ von Cor­ne­lia Fun­ke, Simon Thei­mer von der Maxi­mi­li­an-von-Welsch-Schu­le aus „Der Pan­ther­gott“ von Kat­ja Bran­dis, Mar­cel Gäb­ler von der Gott­fried-Neu­kam-Mit­tel­schu­le in Kro­nach aus „Die gehei­me Dra­chen­schu­le“ von Emi­ly Skye, Tami­ra Kley­lein von der Grund- und Mit­tel­schu­le in Küps aus „Die Lama-Gang“ von Hei­ke Eva Schmidt, Leon Adam von der Sieg­mund-Loe­we-Schu­le aus „Fami­lie Sarg­na­gel“ von Rai­ner Weck­werth, Lay­la Frö­ba vom Fran­ken­wald-Gym­na­si­um in Kro­nach aus „Dra­chen­rei­ter“ von Cor­ne­lia Fun­ke und Lara Neu­bau­er von der Grund- und Mit­tel­schu­le in Wind­heim las aus „Han­ni und Nan­ni in 1000 Nöten“ von Enid Blyton.

Wie die Jury fest­stell­te, lag das Teil­neh­mer­feld bei die­sem Regio­nal­ent­scheid sehr eng bei­ein­an­der und die Lei­stun­gen aller Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer waren hervorragend.

Als Sie­ge­rin wur­de schließ­lich Mile­na Tre­bes vom Kas­par-Zeuß-Gym­na­si­um in Kro­nach durch den stell­ver­tre­ten­den Land­rat Ger­hard Wun­der gekürt. Wun­der beton­te die Wich­tig­keit der Lese­kom­pe­tenz als wert­vol­les Instru­ment der per­sön­li­chen Wei­ter­ent­wick­lung. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer an die­sem Wett­be­werb hät­ten die­se Fer­tig­keit ein­drucks­voll unter Bewei­se gestellt, freu­te sich der stell­ver­tre­ten­de Land­rat. Mile­na Tre­bes darf nun den Land­kreis Kro­nach bei der näch­sten Run­de, dem Bezirks­ent­scheid, ver­tre­ten. Dafür wünsch­ten ihr alle Teil­neh­mer und Zuhö­rer viel Glück und Erfolg.