Die Gemein­schaft wächst

Auf mitt­ler­wei­le zehn Stadt­teil-Floh­märk­te kommt Bay­reuth im lau­fen­den Jahr. Was 2018 in der Bir­ken anfing, zog schnell gro­ße Krei­se. 2024 ste­hen Floh­markt-Fans fol­gen­de Stadt­tei­le als Jagd­re­vie­re für Schät­ze und Schnäpp­chen zur Ver­fü­gung: Alt­stadt, Bir­ken, Gar­ten­stadt, Hus­sen­gut, Lain­eck, Mey­ern­berg, Roter Hügel, Saas, Stor­chen­nest und Wolfs­bach. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich auf Insta­gram und Face­book (Bay­reu­ther Stadt­teil­floh­märk­te oder die Auf­trit­te der ein­zel­nen Floh­märk­te) und ein Fly­er bie­tet gebün­delt Infor­ma­tio­nen über Ter­mi­ne und Orte der Floh­märk­te. Das Ziel aller Stadt­teil-Floh­märk­te ist dabei gleich: der Weg­werf­ge­sell­schaft etwas ent­ge­gen­set­zen, die Nach­bar­schaft stär­ken und den Besu­chern die Mög­lich­keit geben, auch unbe­kann­te­re Stadt­tei­le Bay­reuths ken­nen­zu­ler­nen. Die Stadt­teil­floh­markt-Sai­son star­tet die­ses Jahr am 24. März in Wolfs­bach, den Abschluss bil­det Saas am 6. Oktober.