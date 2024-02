Die Gemein­de Hau­sen kann mit der Nah­wär­me­ver­sor­gung star­ten. Bei einer Info­ver­an­stal­tung am 27.02.2024 konn­te Erster Bür­ger­mei­ster Bernd Rup­pert ca. 280 Gäste in der tem­po­rä­ren Hal­le begrü­ßen. Das über­traf die kühn­sten Erwar­tun­gen noch deutlich.

Bei sei­nem Vor­trag über die aktu­el­len Gescheh­nis­se war es mucks­mäus­chen­still in der Hal­le. Jeder folg­te gespannt sei­nen Aus­füh­run­gen. Als er den lan­ge ersehn­ten För­der­be­scheid der BAFA mit Datum vom 12.02.2024 von über 6,12 Mio. € nach oben hielt, freu­ten sich die Gäste. Nur mit die­ser För­de­rung ist ein Aus­bau der Nah­wär­me­ver­sor­gung in drei Bau­ab­schnit­ten mög­lich. Frank Hoff­mann von der ener­gie­vi­si­on fran­ken erklär­te den Anwe­sen­den, wie die Heiz­last selbst über­schlä­gig berech­net wer­den kann. Für eine exak­te Berech­nung der anzu­mel­den­den Lei­stung ist eine Beauf­tra­gung eines Sach­ver­stän­di­gen erforderlich.

Der Kli­ma­schutz­ma­na­ger des Land­krei­ses Domi­nik Big­ge lob­te das Pro­jekt in den höch­sten Tönen. Er stell­te auch noch­mals klar, dass es bei einem Pro­jekt die­ser Grö­ße vie­le Hür­den zu über­win­den gilt. Die Pan­de­mie, den Ukrai­ne­krieg und die lan­ge För­der­be­ar­bei­tung durch das neue BEW-Pro­gramm konn­te kei­ner vor­her­se­hen. Die Wär­me­lie­fer­ver­trä­ge und die aktu­el­len För­der­be­din­gun­gen wur­den dann am Ende der Ver­an­stal­tung den Geschäfts­füh­rern Wolf­gang Win­disch und Bernd Rup­pert regel­recht aus den Hän­den geris­sen. Für die erfor­der­li­che Ver­län­ge­rung der pri­vat bean­trag­ten BEG-Zuschüs­se des BMWK wird es in den näch­sten Wochen recht­zei­tig noch Infor­ma­tio­nen im Amts­blatt geben. Jeder hat­te auch noch die Mög­lich­keit Fra­gen zu stel­len, die für alle inter­es­sant sind. Ein­zel­fra­gen wur­den nach der Ver­an­stal­tung zum Teil schon bespro­chen. Zusätz­lich gibt es am 08.03.2024 und 09.03.2024 noch die Mög­lich­keit einen 30-minü­ti­gen Gesprächs­ter­min zu ver­ein­ba­ren. Dazu ein­fach eine Mail an nahwaerme@​hausen.​de senden.