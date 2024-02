Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Dieb ent­wen­det Rent­ne­rin die Handtasche.

COBURG. Ein bis­lang unbe­kann­ter Dieb ent­wen­de­te die Hand­ta­sche einer Rent­ne­rin samt Inhalt am Mitt­woch­nach­mit­tag im Cobur­ger Stadtgebiet.

Die 76-Jäh­ri­ge war am Mitt­woch um 14 Uhr mit ihrem Rol­la­tor am Thea­ter­platz im Bereich des Zen­tra­len Omni­bus­bahn­ho­fes unter­wegs. Als sie gera­de ihre mobi­le Geh­hil­fe von der Bus­hal­te­stel­le auf die Fahr­bahn her­un­ter­hob, nutz­te der unbe­kann­te Dieb den Moment und ent­nahm die Hand­ta­sche der Rent­ne­rin samt Inhalt aus dem Rol­la­tor. Der Dieb rann­te sofort davon. In der Hand­ta­sche befan­den sich neben Bar­geld ein Mobil­te­le­fon und diver­se Geld­kar­ten. Eine sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dung im Cobur­ger Stadt­ge­biet ver­lief ohne Erfolg. Nur kur­ze Zeit spä­ter fand eine Zeu­gin die ent­wen­de­te Hand­ta­sche der Frau in der Bader­gas­se. Aller­dings fehl­te der Inhalt der Handtasche.

Die Cobur­ger Poli­zei sucht nun nach dem männ­li­chen Dieb, der wie folgt beschrie­ben wird: 15–16 Jah­re alt, 175cm groß, schlank, kom­plett schwarz geklei­det, Ober­teil mit einer Kapu­ze sowie schwar­zer locki­ger Fri­sur. Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 ent­ge­gen. Ermit­telt wird wegen Diebstahls.

20-jäh­ri­ger E‑Scooter Fah­rer fährt ohne Versicherungsschutz.

COBURG. Bei der Kon­trol­le eines 20-Jäh­ri­gen mit sei­nem Elek­tro­kleinst­fahr­zeug im Cobur­ger Stadt­ge­biet erkann­ten die Beam­ten das der Rol­ler kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen besaß. Die Wei­ter­fahrt hat­te vor Ort ein Ende.

Der Cobur­ger war am Mitt­woch um 22.45 Uhr mit sei­nem Scoo­ter in der Spi­tal­gas­se unter­wegs und die Beam­ten unter­zo­gen ihn dort einer Kon­trol­le. Da das Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen fehl­te und er auch kei­nen gül­ti­gen Nach­weis für einen Ver­si­che­rungs­schutz vor­wei­sen konn­te, war die Fahrt für den Mann an Ort und Stel­le zu Ende. Die Beam­ten stell­ten den E‑Scooter sicher und ermit­teln nun gegen den 20-Jäh­ri­gen wegen einem Ver­stoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ein­bruch in Firmengebäude

Kro­nach: In der Zeit von Mon­tag auf Diens­tag such­ten bis­lang unbe­kann­te Ein­bre­cher eine Fir­ma in der Klei­en­müh­le heim. Die Täter ver­schaff­ten sich offen­sicht­lich von der Fluß­sei­te her Zutritt in die Werk­statt­räu­me und ent­wen­de­ten hier diver­ses Werk­zeug im Gesamt­wert von etwa 10.000 Euro. Die Poli­zei Kro­nach hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter Tel. 09261–5030

Audi Cabrio angefahren

Kro­nach: Auf dem Park­platz eines Indu­strie­be­triebs in der Lin­den­stra­ße wur­de am Diens­tag­mor­gen ein wei­ßes Audi A5 Cabrio ange­fah­ren und beschä­digt. Die Fah­re­rin des Fahr­zeugs hat­te bei ihrer Rück­kehr einen mas­si­ven Scha­den im lin­ken, hin­te­ren Bereich fest­ge­stellt und hier­auf Anzei­ge wegen Unfall­flucht erstat­tet. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich nach der­zei­ti­gen Schät­zun­gen auf etwa 6000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Sach­be­schä­di­gung an Kfz

Kulm­bach – Am Mitt­woch in der Zeit von 07:50 Uhr – 8:50 Uhr wur­den bei einem blau­en Sko­da Fabia, auf dem Park­platz vor dem Ärz­te­haus in der Gum­mi­stra­ße, bei­de Türen auf der Fah­rer­sei­te zer­kratzt. Wer Hin­wei­se dies­be­züg­lich geben kann, wird gebe­ten die Poli­zei Kulm­bach unter 09221/609–0 zu kontaktieren.