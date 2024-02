Bian­ca Heger, die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt (BCA) der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg bie­tet am Mitt­woch, 06. März von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr einen kosten­lo­ses Online Semi­nar zum The­ma My Money Finanz­wis­sen, ein Muss für Frau­en mit der Finanz­ex­per­tin für Fami­li­en Mar­cel­la Beh­rens an.

Frau­en ver­die­nen in der Regel im Lau­fe ihres Lebens weni­ger Geld als Män­ner, um dar­auf auf­merk­sam zu machen gibt es jedes Jahr den Equal Pay Day. Logi­sche Fol­ge dar­aus ist, dass Frau­en auch im Alter oft schlech­ter abge­si­chert sind. Um dem vor­zu­beu­gen ist es wich­tig, dass Frau sich mit dem The­ma Finan­zen auseinandersetzt.

Bian­ca Heger: „Erfah­ren Sie, wie Sie das The­ma Geld in den Fami­li­en­all­tag inte­grie­ren und wel­che Mög­lich­kei­ten es gibt, sich und sei­ne Lie­ben abzu­si­chern und ein Stück finan­zi­el­le Frei­heit für unter­schied­li­che Lebens­pha­sen zu ermöglichen.“

Anmel­dun­gen an Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de

Die Teil­neh­mer erhal­ten spä­te­stens 2 Tage vor der Ver­an­stal­tung eine Bestä­ti­gung und die Ein­la­dung mit dem Link. Die Teil­nah­me ist kostenlos.

Die BCA Bian­ca Heger beant­wor­tet ger­ne auch tele­fo­nisch Fra­gen vor­ab unter 09561/93 309.