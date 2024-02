Mit­wir­ken­de gesucht

„Die Spra­che ist der Schlüs­sel zur Welt“, sag­te schon Wil­helm von Hum­boldt. Für Migran­ten ist sie auf jeden Fall der Schlüs­sel, in ihrer neu­en Hei­mat Fuß fas­sen zu kön­nen. Um sich in einem ande­ren Land zu Hau­se zu füh­len, ist es jedoch nicht nur nötig, sich in All­tags­si­tua­tio­nen wie einem Supermarkt‑, Arzt- oder Amts­be­such ver­stän­di­gen zu kön­nen. Kul­tu­rel­le Teil­ha­be oder Gefüh­le in einer frem­den Spra­che aus­drücken zu kön­nen sind essen­ti­ell, um sich an einem Ort wohl zu füh­len. Genau hier setzt die „Schreib­werk­statt Gren­zen­los“ des Kulm­ba­cher Lite­ra­tur­ver­eins an, ein vom Frei­staat Bay­ern geför­der­tes Pro­jekt im Rah­men des Pro­gramms „Spra­che schafft Chancen“.

Bereits seit 2018 tref­fen sich Teil­neh­men­de und Sprach­pa­ten, um krea­ti­ve Tex­te zu schrei­ben, sich aus­zu­tau­schen oder Lesun­gen zu orga­ni­sie­ren und Freund­schaf­ten zu schlie­ßen. „Es ist uns wich­tig, mit der Kulm­ba­cher Bevöl­ke­rung in den Aus­tausch zu kom­men, denn wir kön­nen alle von­ein­an­der viel ler­nen“, sagt Uschi Pra­witz, Lei­te­rin der Schreib­werk­statt Gren­zen­los. Aus der krea­ti­ven Arbeit sind bereits eine Zei­tung, zwei Bücher mit krea­ti­ven Tex­ten sowie (in Koope­ra­ti­on mit der inter­kul­tu­rel­len Frau­en­grup­pe im Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Kulm­bach) das mul­ti­kul­tu­rel­le Koch­buch „See­len­wär­mer“ entstanden.

„Jetzt steht die Schreib­werk­statt vor einer neu­en För­der­pha­se und es gibt ein neu­es Gemein­schafts­werk, an dem sich mög­lichst vie­le Kulm­ba­cher mit und ohne Migra­ti­ons­hin­ter­grund betei­li­gen sol­len“, erklärt Karin Minet, Vor­sit­zen­de des Kulm­ba­cher Lite­ra­tur­ver­eins. Geplant ist ein immer­wäh­ren­der Jah­res­ka­len­der mit vie­len Geschich­ten, Erin­ne­run­gen, Bil­dern und Rezep­ten. Es sind also nicht nur Men­schen, die ger­ne schrei­ben auf­ge­ru­fen, sich zu betei­li­gen, son­dern auch alle mit einem Hang oder einer Bega­bung zum Foto­gra­fie­ren, Malen oder Zeichnen.

Wer Inter­es­se hat, sei­ne Deutsch­kennt­nis­se zu ver­bes­sern oder ande­ren dabei hel­fen will, und wer ger­ne etwas Krea­ti­ves mit erschaf­fen möch­te, soll­te zum näch­sten Tref­fen der Schreib­werk­statt Gren­zen­los kom­men, am Sams­tag, den 2. März 2024 um 14.30 Uhr im Café Clatsch in der Waag­gas­se Kulm­bach. Das Tref­fen dau­ert bis ca. 16 Uhr. Die Tref­fen fin­den monat­lich statt, zusätz­li­che Tref­fen zwi­schen Sprach­pa­ten und Teil­neh­men­den nach Bedarf. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Kon­takt unter www​.kulm​bach​-gren​zen​los​.de.