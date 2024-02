Der HSC 2000 Coburg ist auf der Suche nach einem neu­en Spie­ler für die Links­au­ßen-Posi­ti­on fün­dig gewor­den. Jes­per Schmidt wech­selt zur kom­men­den Sai­son vom HC Empor Rostock in die Vestes­tadt und wird somit Nach­fol­ger von Max Jaeger.

Jes­per Schmidt begann sei­ne Hand­ball­kar­rie­re bei der HSG Mön­ke­berg-Schön­kir­chen, bevor er 2017 in die Jugend­aka­de­mie des THW Kiel wech­sel­te und dort sei­ne hand­bal­le­ri­sche Grund­aus­bil­dung absol­vier­te. Bereits Jes­pers Vater, Mar­tin Schmidt, ver­brach­te einen gro­ßen Teil sei­ner Pro­fi-Kar­rie­re beim THW und spiel­te dort ins­ge­samt zwölf Jah­re auf der Rechts­au­ßen-Posi­ti­on. Zur Sai­son 20/21 gehör­te Jes­per Schmidt erst­mals zum Kader des THW Kiel, konn­te dabei zum ersten Mal Bun­des­li­g­aluft schnup­pern und wur­de in die­ser Sai­son mit dem THW Deut­scher Mei­ster. Nach die­ser Sai­son wech­sel­te Schmidt für eine kur­ze Sta­ti­on zum TSV Alten­holz, bevor er sich anschlie­ßend dem HC Empor Rostock anschloss. Dort spielt er aktu­ell noch mit dem ehe­ma­li­gen HSC-Spie­ler Juli­us Sieg­ler zusam­men. In sei­nen drei Jah­ren beim HC Empor Rostock konn­te Schmidt auch Erfah­run­gen in der 2.Handball-Bundesliga sammeln.

Beim HSC Coburg unter­schreibt der 21-Jäh­ri­ge einen Zwei­jah­res-Ver­trag mit Gül­tig­keit bis zum 30.06.2026: „Die sport­li­che Per­spek­ti­ve und die guten Gesprä­che mit Jan und Anel haben mir die Ent­schei­dung leicht gemacht, ab näch­ster Sai­son das Tri­kot des HSC zu tra­gen. Ich bin bereit, mich per­sön­lich wei­ter­zu­ent­wickeln und gemein­sam mit dem Team die Sai­son­zie­le zu errei­chen! Beson­ders freue ich mich schon auf das erste Heim­spiel in der HUK-COBURG are­na“, sagt Jes­per Schmidt über den Wech­sel zu sei­nem zukünf­ti­gen Verein.

Der jun­ge Links­au­ßen wird damit Nach­fol­ger vom nach Nord­horn wech­seln­den Max Jae­ger. „Jes­per ist ein sehr talen­tier­ter Außen­spie­ler mit einer sehr varia­blen Wurf­va­ria­ti­on. Er bringt viel Explo­si­vi­tät, aber auch eine gewis­se Abge­zockt­heit mit.

Durch sei­ne Grö­ße und Beweg­lich­keit ist er viel­sei­tig auf meh­re­ren Posi­tio­nen in der Abwehr ein­setz­bar, was uns mehr Mög­lich­kei­ten geben wird. Er hat auch noch viel Poten­zi­al nach oben und ich freue mich auf die Zusam­men­ar­beit mit ihm,“ so der neue Chef­trai­ner Anel Mah­mu­te­fen­dic, wel­cher ab der kom­men­den Sai­son an der Sei­ten­li­nie des HSC ste­hen wird.