Ärzt­li­che Ver­sor­gung dank Koope­ra­ti­on gesichert

Die Gynä­ko­lo­gin Mar­ga­re­ta Rein­hardt, die bei den Pati­en­tin­nen in Bur­ge­brach bereits bekannt ist, wird Anfang April die­ses Jah­res ihre Pra­xis­tä­tig­keit wie­der auf­neh­men. Zunächst wird das Medi­zi­ni­sche Ver­sor­gungs­zen­trum am Bru­der­wald die gynä­ko­lo­gi­sche Ver­sor­gung in Bur­ge­brach über­neh­men, künf­tig wird die­se dann von den Medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­zen­tren Bam­berg-Forch­heim getra­gen werden.

Die Ent­schei­dung zum Woh­le der Pati­en­tin­nen in Bur­ge­brach tra­fen die Vor­stands­vor­sit­zen­den und Geschäfts­füh­rer der betei­lig­ten Kli­ni­ken bei der jüng­sten Vor­stands­sit­zung der Medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­zen­tren Bam­berg-Forch­heim. Johan­nes Macie­jon­c­zyk, Erster Bür­ger­mei­ster des Mark­tes Bur­ge­brach, begrüß­te die Ent­wick­lung sehr und trägt mit der Ver­mie­tung der neu­en Räum­lich­kei­ten im Bür­ger­haus in der Haupt­stra­ße 11a in Bur­ge­brach zur Siche­rung des Pra­xis­stand­or­tes bei.

Die Wie­der­auf­nah­me der ärzt­li­chen Tätig­keit in Bur­ge­brach stellt einen ersten wich­ti­gen Schritt für wei­te­re Koope­ra­tio­nen der Kli­ni­ken der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg, der Sozi­al­stif­tung Bam­berg und der Kli­ni­kum Forch­heim – Frän­ki­sche Schweiz gGmbH dar.