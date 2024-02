Künf­ti­ger Erz­bi­schof Her­wig Gös­sl und Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mela­nie Huml sind Schirmpat*innen der 72-Stunden-Aktion

Zwei frän­ki­sche Pro­mi­nen­te über­neh­men die Schirmpat*innenschaft für die 72-Stun­den-Akti­on des Bun­des der Deut­schen Katho­li­schen Jugend (BDKJ) und sei­ner Jugend­ver­bän­de. Im Erz­bis­tum Bam­berg unter­stüt­zen der künf­ti­ge Erz­bi­schof Her­wig Gös­sl und die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mela­nie Huml die Sozi­al­ak­ti­on, die vom 18. bis zum 21. April 2024 in ganz Deutsch­land stattfindet.

Her­wig Gös­sl ist begei­stert von der Akti­on: „Ich fin­de es groß­ar­tig, wie enga­giert Kin­der und Jugend­li­che im Erz­bis­tum Bam­berg sind. Vergelt’s Gott! Schön, dass ich die 72-Stun­den-Akti­on als Schirm­pa­te unter­stüt­zen kann.“ Auch Mela­nie Huml bedankt sich bei allen, die mit­ma­chen, hel­fen, aktiv sind. Sie freut sich, dass sie Schirm­pa­tin der 72-Stun­den-Akti­on ist, denn: „Die Akti­on beweist erstens: Zusam­men kön­nen wir – jeder ein­zel­ne von uns – unse­re Welt bes­ser machen. Zwei­tens ist die Akti­on ein Leucht­turm: drei Tage vol­ler Fokus aufs Ehrenamt.“

Andre­as Weick, Vor­sit­zen­der im BDKJ-Diö­ze­san­ver­band Bam­berg, sagt: „Wir freu­en uns, dass Her­wig Gös­sl und Mela­nie Huml die Sozi­al­ak­ti­on – und somit auch eine akti­ve Kin­der- und Jugend­ar­beit im Erz­bis­tum Bam­berg – unter­stüt­zen. Schon jetzt haben sich fast drei­ßig Grup­pen mit über 500 Teil­neh­men­den ange­mel­det, die sehr unter­schied­li­che, krea­ti­ve Pro­jek­te pla­nen.“ Bei­spiels­wei­se ver­wan­deln Pfadfinder-Leiter*innen und Wölf­lin­ge der Deut­schen Pfad­fin­der­ge­mein­schaft St. Georg (DPSG) das Pfad­fin­der­zen­trum Roth­manns­thal bei Lich­ten­fels in eine natür­li­che Oase. Die Mäd­chen­ban­de Kuni der Pfad­fin­de­rin­nen­ge­mein­schaft St. Georg (PSG) gestal­tet eine Aus­stel­lung in Bam­berg, in der unter ande­rem Ideen für eine kin­der- und umwelt­freund­li­che Stadt prä­sen­tiert wer­den. Und die Katho­li­sche Jugend Bühl bei Sim­mels­dorf ver­an­stal­tet einen Klei­der­ba­sar, bei dem Teil­neh­men­de die aus­sor­tier­te Klei­dung tau­schen können.

Anmel­dun­gen sind bis kurz vor der 72-Stun­den-Akti­on über die Web­sei­te www​.72stun​den​.de mög­lich. Neben Grup­pen aus den katho­li­schen Jugend­ver­bän­den kön­nen auch Schul­klas­sen, Jugend­ein­rich­tun­gen und ande­re Grup­pen mit­ma­chen – unab­hän­gig von Natio­na­li­tät, Kon­fes­si­on und Reli­gi­on. Das Mot­to der 72-Stun­den-Akti­on lau­tet: „Uns schickt der Him­mel“. In 72 Stun­den wer­den die betei­lig­ten Jugend­grup­pen die Welt ein Stück bes­ser machen.