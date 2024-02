Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

Dieb sticht mit Mes­ser – Haft­be­fehl erlassen

BAM­BERG. Am Sams­tag, 10. Febru­ar, soll ein zunächst unbe­kann­ter Mann in einem Super­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße meh­re­re Waren gestoh­len, anschlie­ßend den Laden­de­tek­tiv mit einem Mes­ser ange­grif­fen haben und schließ­lich geflo­hen sein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg kam nun einem Tat­ver­däch­ti­gen auf die Spur. Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch erließ eine Ermitt­lungs­rich­te­rin Haft­be­fehl gegen den 35-Jährigen.

Der geor­gi­sche Tat­ver­däch­ti­ge soll am Sams­tag­abend, 10. Febru­ar, Lebens­mit­tel aus einem Super­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße gestoh­len haben. Als der Laden­de­tek­tiv den 35-Jäh­ri­gen nach dem Kas­sen­be­reich auf­hal­ten woll­te, soll die­ser ein Mes­ser gezückt und den Detek­tiv damit ange­grif­fen haben. Die­ser hat­te den Angriff glück­li­cher­wei­se kom­men sehen und aus­wei­chen kön­nen. Anschlie­ßend flüch­te­te der zu die­sem Zeit­punkt unbe­kann­te Mann. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg über­nahm die Ermitt­lun­gen. Die Beam­ten konn­ten den 35-Jäh­ri­gen weni­ge Tage spä­ter als Tat­ver­däch­ti­gen iden­ti­fi­zie­ren und fest­neh­men. Er wur­de am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, 21. Febru­ar, einer Ermitt­lungs­rich­te­rin vor­ge­führt. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ die­se wegen des Ver­dachts des ver­such­ten Tot­schlags und des räu­be­ri­schen Dieb­stahls Haft­be­fehl gegen den Mann. Er befin­det sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet wei­ter­hin um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat den Mann am 10. Febru­ar gegen 19.30 Uhr auf sei­ner Flucht in Bam­berg beob­ach­tet, ins­be­son­de­re im Bereich zwi­schen Erlen­weg und Pödel­dor­fer Straße?

Die Beschrei­bung lau­tet wie folgt:

170 Zen­ti­me­ter groß

schlan­ke Figur

dunk­les Haar

schwar­ze Jacke

schwar­ze Wollmütze

dunk­le Jeans

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bam­berg zu melden.