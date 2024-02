Rücken­deckung für die Posi­ti­on der Stadt Bay­reuth im Kon­flikt um die Rea­li­sie­rung eines urba­nen Quar­tiers auf dem ehe­ma­li­gen Post-Are­al. Die Regie­rung von Ober­fran­ken hat eine Auf­sichts­be­schwer­de des Inve­stors gegen die Stadt als sach­lich unbe­grün­det zurück­ge­wie­sen. In ihrer Stel­lung­nah­me kommt die Regie­rung zum Ergeb­nis, dass die Vor­ge­hens­wei­se der Stadt recht­lich in kein­ster Wei­se zu bean­stan­den ist.

Auf dem ehe­ma­li­gen Post-Are­al soll ein neu­es urba­nes Quar­tier ent­ste­hen, auf dem teil­wei­se auch öffent­lich geför­der­ter Woh­nungs­bau rea­li­siert wer­den soll. Hier­für strebt die Stadt Bay­reuth im Zuge eines lau­fen­den Bebau­ungs­plan­ver­fah­rens einen städ­te­bau­li­chen Ver­trag mit dem Inve­stor an, der unter ande­rem eine Bau­ver­pflich­tung vor­sieht, um zu ver­hin­dern, dass die ent­spre­chen­den Flä­chen als Spe­ku­la­ti­ons­ob­jek­te auf unbe­stimm­te Zeit brach­lie­gen. Ohne Eini­gung auf einen städ­te­bau­li­chen Ver­trag kann auch das Plan­ver­fah­ren nicht fort­ge­setzt wer­den. Die­ses Vor­ge­hen ist Teil der vom Stadt­rat beschlos­se­nen Wohn­bau­stra­te­gie und wird auch bei ande­ren Wohn­bau­pro­jek­ten grö­ße­ren Zuschnitts so umge­setzt. Der Inve­stor hat­te hier­ge­gen bei der Regie­rung von Ober­fran­ken eine Auf­sichts­be­schwer­de eingereicht.

„Die Stadt Bay­reuth hat unver­än­dert ein gro­ßes Inter­es­se an dem Pro­jekt. Bei den Ver­hand­lun­gen wur­de dem Inve­stor größ­tes Ent­ge­gen­kom­men signa­li­siert. Wir wol­len aber, dass Wohn­bau­pro­jek­te, für die das Rat­haus die pla­nungs­recht­li­chen Grund­la­gen schafft, zügig rea­li­siert wer­den und so tat­säch­lich auch am ange­spann­ten Woh­nungs­markt ankom­men“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. Dies sei die Ziel­set­zung der vom Stadt­rat beschlos­se­nen Wohn­bau­stra­te­gie. „Daher sowie mit Blick auf die gebo­te­ne Gleich­be­hand­lung der Inve­sto­ren ist eine Bau­ver­pflich­tung für die Stadt nicht verhandelbar.“

Ebers­ber­ger ruft den Inve­stor auf, nun­mehr gemein­sam mit der Stadt an einer ein­ver­nehm­li­chen Lösung zu arbei­ten. Die Stadt blei­be unver­än­dert gesprächsbereit.