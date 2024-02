Im August vier Wochen in Anne­cy oder La Spe­zia ver­brin­gen und in einem Som­mer­job noch eini­ge Euro dazu ver­die­nen? Die­se Mög­lich­keit im Rah­men des Jugend­aus­tausch­pro­gramms mit den Part­ner­städ­ten in Frank­reich und Ita­li­en bie­tet das Jugend­amt jeweils vier voll­jäh­ri­gen Schü­le­rin­nen und Schü­lern bezie­hungs­wei­se Stu­den­tin­nen und Studenten.

Ange­spro­chen sind Inter­es­sen­ten, die über aus­rei­chend Sprach­kennt­nis­se in Fran­zö­sisch oder Ita­lie­nisch ver­fü­gen. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer erhal­ten wäh­rend ihres Auf­ent­halts in den jewei­li­gen Part­ner­städ­ten kosten­lo­se Unter­brin­gung sowie eine Ver­gü­tung. Um die Ver­pfle­gung küm­mern sich die Teil­neh­men­den selbst. Das Pro­jekt bie­tet den Jugend­li­chen die Mög­lich­keit, die Part­ner­städ­te Anne­cy in Frank­reich und La Spe­zia in Ita­li­en ken­nen­zu­ler­nen, Kon­tak­te zu knüp­fen und die Sprach­kennt­nis­se zu vertiefen.

Bewer­bun­gen für die Som­mer­jobs sind in deut­scher und der jewei­li­gen Lan­des­spra­che bis spä­te­stens zum 31. März mit Anschrei­ben und Lebens­lauf an das Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie zu rich­ten. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten die Inter­es­sen­ten von Felix Nie­gel unter der Tele­fon­num­mer 0921 251765 oder der E‑Mail: felix.​niegel@​stadt.​bayreuth.​de sowie unter www​.fami​li​en​-in​-bay​reuth​.de.