Nach Adri­an Pet­ko­vic haben die Bam­berg Bas­kets nun einen wei­te­ren ihrer Nach­wuchs­spie­ler mit einem 3‑Jahresvertrag aus­ge­stat­tet. Der 22-jäh­ri­ge Gabri­el Kuku dürf­te den Fans der Bam­berg Bas­kets bereits bekannt sein, half der 190 Zen­ti­me­ter gro­ße Shoo­ting Guard in die­ser Sai­son bereits mehr­fach im Bun­des­li­ga-Kader aus und kam im Heim­spiel gegen die MHP RIE­SEN Lud­wigs­burg auch zu sei­nem ersten BBL-Einsatz.

Gabri­el Kuku:

„Die­se Chan­ce bedeu­tet mir sehr viel, denn nun kann ich mei­nen Traum, in der BBL zu spie­len, Wirk­lich­keit wer­den las­sen. Ich freu mich auf alles, was in den näch­sten drei Jah­ren auf mich zukommt. Ich wer­de mich voll dar­auf fokus­sie­re, jeden Tag ein­hun­dert Pro­zent zu geben, um mich zu einem BBL-Spie­ler zu ent­wickeln und dem Team zu helfen.“