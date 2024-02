Am Sams­tag, 9. März, von 10 bis 12 Uhr, kön­nen sich Inter­es­sie­re über den Vari­an­ten­reich­tum hei­mi­scher „Super­foods“ infor­mie­ren. Egal ob beim Ein­kau­fen, in Zeit­schrif­ten oder ande­ren Medi­en, über­all sind Super­foods in aller Mun­de. Doch was ist das eigent­lich? Und gibt es zu den oft­mals von weit her impor­tier­ten Lebens­mit­teln viel­leicht auch regio­na­le Alter­na­ti­ven? Ja, die gibt es! Genau dazu möch­te die Diä­ter­näh­rungs­be­ra­te­rin Lena Schön­fel­der infor­mie­ren. Sie erklärt die Defi­ni­ti­on eines Super­foods an sich, sei es aus Über­see oder regio­nal. Und sie wird eini­ge hei­mi­sche Bei­spie­le vor­stel­len, die öko­lo­gisch vor­teil­haf­ter sind und oft sogar noch mehr wert­vol­le Inhalts­stof­fe ent­hal­ten. Dar­über hin­aus wer­den Super­foods vor­ge­stellt, die von den gro­ßen Her­stel­lern gar nicht als sol­che erkannt wer­den. Denn die­se las­sen sich nicht so gut ver­mark­ten und sind finan­zi­ell nicht lukra­tiv für die gro­ßen Fir­men. Schließ­lich wird die Refe­ren­tin auch noch auf eini­ge Mythen bezüg­lich der Super­foods zu spre­chen kom­men, und die oft fal­schen Ver­spre­chen der Her­stel­ler entlarven.

Ver­bind­li­che Anmel­dung sind bis Mon­tag, 4. März, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840 möglich.