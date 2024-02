Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Streit um Ver­kehrs­ge­sche­hen endet mit aus­ge­schla­ge­nem Zahn

Zwei ver­letz­te Per­so­nen waren das Ergeb­nis einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem Fuß­gän­ger und zwei Fahr­zeug­insas­sen am gest­ri­gen Nachmittag.

Gegen 16:25 Uhr befuhr der 63-jäh­ri­ge Fah­rer eines Fahr­dien­stes, zusam­men mit sei­nem 57-jäh­ri­gen Bei­fah­rer, mit einem Klein­trans­por­ter die Keltsch­stra­ße in Rich­tung der Äuße­ren Brucker Stra­ße. Obwohl der Fahr­zeug­füh­rer, im Bereich einer Eng­stel­le, an einem 39-jäh­ri­gen Erlan­ger mit schein­bar aus­rei­chen­dem Sei­ten­ab­stand vor­bei­fuhr, fühl­te sich der Fuß­gän­ger dadurch so gestört und spuck­te aus Ver­är­ge­rung gegen die hin­te­re Sei­ten­schei­be des Fahrzeugs.

Im wei­te­ren Ver­lauf kam es dann zu einer ver­ba­len Strei­tig­keit zwi­schen den mitt­ler­wei­le aus­ge­stie­ge­nen Fahr­zeug­insas­sen und dem Fuß­gän­ger. Die­ser gip­fel­te dar­in, dass der 39-jäh­ri­ge dem Bei­fah­rer einen Faust­schlag ins Gesicht ver­pass­te und dadurch einen Zahn aus­schlug. Der aggres­si­ve Fuß­gän­ger woll­te flüch­ten, konn­te vom 63-jäh­ri­gen aller­dings bis zum Ein­tref­fen einer Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt fest­ge­hal­ten wer­den. Der ursprüng­li­che Fahr­zeug­füh­rer ver­letz­te sich hier­bei dann noch leicht am Daumen.

Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zung wur­de eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Unfall­ver­ur­sa­cher flüchtete

Nach einem gro­ben Ver­stoß beim Über­ho­len im Bau­stel­len­be­reich der B 505 Rich­tung A 3 nach der Unter­füh­rung auf Höhe Zent­be­ch­ho­fen am Diens­tag­nach­mit­tag um 17.45 Uhr, bei dem ein Auto­fah­rer sogar Warn­ba­ken einer Fahr­bahn­zu­sam­men­füh­rung umfah­ren hat, um auf der für ihn gesperr­ten Gegen­spur einen ande­ren Pkw zu über­ho­len, brem­ste der Ver­kehrs­row­dy den über­hol­ten Pkw-Fah­rer aus, nach­dem er wegen Gegen­ver­kehrs wie­der nach rechts ein­sche­ren muss­te. Ein Auf­fah­ren auf den ein­sche­ren­den Pkw konn­te der Über­hol­te zwar ver­hin­dern, fuhr aber beim Aus­wei­chen gegen Leit­ba­ken und ein Schild. Der Ver­kehrs­row­dy und eigent­li­che Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt unbe­irrt fort, ohne sei­nen Pflich­ten zur Scha­den­re­gu­lie­rung nachzukommen.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt ermit­telt nun wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort gegen den flüch­ti­gen Pkw-Fah­rer. Hin­wei­se wer­den unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegengenommen.