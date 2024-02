Lisa Badum kommentiert:

Nach der Eska­la­ti­on bei der Grü­nen-Ver­samm­lung in Hirschaid, ent­täuscht die CSU mit einer halb­her­zi­gen Distan­zie­rung und einem neu­en Fron­tal­an­griff. Nach­dem mona­te­lang von der Staats­re­gie­rung gegen das „Feind­bild“ Grü­ne gezün­delt wur­de und die Bau­ern­pro­te­ste mitt­ler­wei­le in Tei­len von Quer­den­kern und rech­ter Sze­ne geka­pert wur­den, hei­zen Mar­kus Söder und die CSU das Feu­er noch wei­ter an. Statt zu ver­ur­tei­len, dass enga­gier­te Men­schen in Bay­ern an der Aus­übung ihres Ehren­amts gehin­dert wer­den und bei Par­tei­ver­samm­lun­gen bedroht und beschimpft wer­den, betrei­ben sie Täter-Opfer Umkehr. Das ist ein Armutszeugnis.

Es ist der Gip­fel der Lächer­lich­keit, dass Mar­kus Söder Grü­nen man­geln­de Stand­haf­tig­keit bei Pro­te­sten und Bedro­hun­gen vor­wirft, wo er sein Fähn­chen egal ob Wind­kraft, Strom­tras­sen oder Arten­schutz immer nach dem Wind dreht. Anders als Söder haben die bedroh­ten Ehren­amt­li­chen kei­nen dau­er­haf­ten Per­so­nen­schutz. Mar­kus Söder wird sei­ner Ver­ant­wor­tung als Mini­ster­prä­si­dent für alle Men­schen in Bay­ern in kein­ster Wei­se gerecht. Er soll­te sich schämen.

Ich bin ent­täuscht, dass der CSU Kreis­ver­band Bam­berg-Land in ein ähn­li­ches Horn bläst und in sei­ner Kom­men­tie­rung zu Hirschaid nicht ohne erneu­te Vor­wür­fe auskommt.