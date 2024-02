Wie funk­tio­niert Online-Ban­king? Was soll­ten Nut­ze­rin­nen und Nut­zer wis­sen? Was gibt es zu beach­ten? Ant­wor­ten auf die­se Fra­gen gibt das KAB Online-Semi­nar am Mon­tag, 04.03.2024, um 19:00 Uhr.

Refe­rent Johan­nes Michel, bekannt als „Tech­nik-Michel“ aus den Tages­zei­tun­gen der Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken infor­miert, wie sich finan­zi­el­le Ange­le­gen­hei­ten bequem von zu Hau­se aus erle­di­gen las­sen. Am Bei­spiel der Spar­kas­se Bam­berg erklärt er gemein­sam mit Jakob Popp, Abtei­lungs­lei­ter Media­ler Ver­trieb und Ver­triebs­un­ter­stüt­zung Spar­kas­se Bam­berg, wie u.a. Über­wei­sun­gen sicher und effi­zi­ent getä­tigt, Kon­to­stän­de abge­fragt und Dau­er­auf­trä­ge ein­ge­rich­tet wer­den kön­nen. Dar­über hin­aus besteht die Mög­lich­keit, indi­vi­du­el­le Fra­gen zu stellen.

Die Teil­nah­me am Vor­trag ist kosten­frei, Inter­es­sier­te erhal­ten die Zugangs­da­ten nach Ihrer Anmel­dung tele­fo­nisch unter 0951 / 9169116 oder online www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen.