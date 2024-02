Euro­pas spek­ta­ku­lär­ste mobi­le Dino­sau­ri­er-Erleb­nis-Aus­stel­lung kommt nach gro­ßem Erfolg in Ber­lin erst­mals nach Bayreuth.

Bay­reuth, Volks­fest­platz

Sa. 2. März 2024 – So. 10. März 2024

Öff­nungs­zei­ten wochen­tags von 14 Uhr bis 18 Uhr Sa. & So. von 11 Uhr bis 18 Uhr

Ein­tritt 12,- Euro pro Per­son (Ein­heits­preis)

Info­te­le­fon: 0176 / 23 32 74 01

www​.dino​-event​.de

Fly­er zur Dino­sau­ri­er-Erleb­nis-Aus­stel­lung (PDF, 2MB)

Auf einer Aus­stel­lungs­flä­che von bis zu 5.000 m² kann man über 70 ver­schie­de­nen Dino­sau­ri­ern begeg­nen, die bis vor rund 250 Mil­lio­nen Jah­ren auf der Welt gelebt haben. Erle­ben Sie dabei alles Wis­sens­wer­te über die Urgi­gan­ten und die Geschich­te ihrer Ent­deckung. Ein unver­gess­li­ches und zugleich lehr­rei­ches Erleb­nis für Groß und Klein erwar­tet die Besu­cher in unse­rer fas­zi­nie­ren­den und viel­fäl­ti­gen gro­ßen Welt der Dinosaurier.

Ein­fach gigantisch

Kom­men Sie mit uns auf eine Rei­se in die Urzeit und erle­ben Sie Dinos haut­nah. In unse­rem Dino-Kin­der­gar­ten gibt es für die ganz klei­nen Besu­cher Mini­di­nos zum Klet­tern und Strei­cheln und einen Dino­sau­ri­er-Foto­kopf, in dem man sich foto­gra­fie­ren kann. Zwei der Dino­sau­ri­er waren bereits Teil des Hol­ly­wood­films „Juras­sic Park“ und in der Sen­dung „Wet­ten dass…“.