Die Justus-Lie­big-Stra­ße wird ab Mon­tag, 4. März, bis Ende Juni im Bereich zwi­schen der Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße und der Leu­sch­ner­stra­ße wegen Kanal­bau­ar­bei­ten voll­stän­dig gesperrt.

Bei dem Bau­vor­ha­ben lässt die Stadt 90 Meter Kanal­roh­re ver­le­gen. Dar­über hin­aus wer­den noch 260 Meter Was­ser­lei­tungs­roh­re sowie 510 Meter Leer­roh­re für spä­te­re Elek­tro- oder Glas­fa­ser­ka­bel ver­legt. Abschlie­ßend wird der kom­plet­te Kreu­zungs­be­reich Justus-Lie­big-Stra­ße und Leu­sch­ner­stra­ße asphal­tiert. Die Kosten für das Bau­pro­jekt lie­gen bei über 600.000 Euro.

Die Umlei­tungs­strecken

Die Umlei­tung führt stadt­ein­wärts über Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße, Wil­hel­mi­nen­stra­ße, Wit­tels­ba­cher­ring, Erlan­ger Stra­ße und Bis­marck­stra­ße zum Frei­heits­platz bezie­hungs­wei­se stadt­ein­wärts über Bis­marck­stra­ße, Wit­tels­ba­cher­ring und Wil­hel­mi­nen­stra­ße zur Ludwig-Thoma-Straße.

Anlie­ger­ver­kehr ist aus Rich­tung Frei­heits­platz bis zur Leu­sch­ner­stra­ße bezie­hungs­wei­se Fir­ma Dostler/​Easy Apo­the­ke mög­lich. Zusätz­lich muss der Kreu­zungs­be­reich Justus-Lie­big-Stra­ße/Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße eben­falls ab Mon­tag, 4. März, bis Anfang Mai wegen Kanal­bau­ar­bei­ten halb­sei­tig gesperrt werden.

Die Ver­kehrs­re­ge­lung in der Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße erfolgt mit einer Ampel­an­la­ge. Wäh­rend die­ser Zeit ist das Links­ab­bie­gen stadt­aus­wärts von der Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße in die Justus-Lie­big-Stra­ße sowie stadt­ein­wärts nach rechts in die Justus-Lie­big-Stra­ße wei­ter­hin mög­lich. Das Befah­ren der Justus-Lie­big-Stra­ße aus Rich­tung Südtangente/​Thier­gärt­ner Stra­ße kom­mend ist wäh­rend die­ser Zeit nicht mög­lich. Die Umlei­tung erfolgt bereits ab der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße über die Uni­ver­si­täts­stra­ße, Wit­tels­ba­cher­ring und Wil­hel­mi­nen­stra­ße zur Ludwig-Thoma-Straße.