Eine Grup­pe Jugend­li­cher pöbel­te am ver­gan­ge­nen Frei­tag auf einem Rad­weg Pas­san­ten an und zeig­te dabei mehr­mals den Hit­ler­gruß. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Am 23. Febru­ar, gegen 19 Uhr, hielt sich eine Grup­pe aus etwa sechs Jugend­li­chen auf einem Rad­weg in der Nähe der Otto-Hahn-Stra­ße auf und pöbel­te Pas­san­ten an. Des Wei­te­ren fie­len sie durch Zei­gen des Hit­ler­gru­ßes und rechts­extre­me Äuße­run­gen auf. Die alar­mier­ten Poli­zei­be­am­ten konn­ten vor Ort kei­ne Per­so­nen mehr feststellen.

Die Jugend­li­chen waren jeweils mit Bom­ber­jacken, Car­go­ho­sen und Sprin­ger­stie­feln beklei­det. Min­de­stens vier Tat­ver­däch­ti­ge hat­ten eine Glatze.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen kön­nen sich unter der Tel-Nr.: 0921/506–0 melden.