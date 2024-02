Azu­bis schlie­ßen Grund­aus­bil­dung erfolg­reich ab – Zwei Mal gleich Ver­stär­kung, vier Jugend­li­che bald voll dabei

Mit der Prü­fung haben sechs Ehren­amt­li­che die Grund­aus­bil­dung der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr, das Basis­mo­dul der Modu­la­ren Trup­paus­bil­dung, erfolg­reich abge­schlos­sen. Zwei von ihnen ste­hen ab sofort als Ein­satz­kräf­te zur Ver­fü­gung, vier Jugend­feu­er­wehr­leu­te fol­gen in den näch­sten zwei Jah­ren mit Errei­chen der Volljährigkeit.

Etwas mehr als ein hal­bes Jahr dau­er­te das Basis­mo­dul für David Götz, Rapha­el Götz, Paul Hack, Max Pie­ger, Alex Shel­bakh und Tim Trau­ner. Bei der Prü­fung waren Grund­tä­tig­kei­ten zu demon­strie­ren: die Hand­ha­bung eines Funk­ge­räts, das Anle­gen eines Brust­bunds („Ret­tungs­kno­ten“) oder die Funk­ti­on eines Strahl­rohrs. Auch die Beant­wor­tung eines digi­ta­len Fra­ge­bo­gens gehör­te dazu.

In den rund 100 Stun­den der Grund­aus­bil­dung lern­ten die Azu­bis The­men wie Orga­ni­sa­ti­on und Struk­tur der kom­mu­na­len Ein­rich­tung Feu­er­wehr, die Rech­te und Pflich­ten eines Feu­er­wehr­an­ge­hö­ri­gen, den Umgang mit Gefah­ren im Ein­satz oder die Lösch­was­ser­ver­sor­gung sowie die Hand­ha­bung der zahl­rei­chen Gerä­te, vom Hydran­ten­schlüs­sel bis zur gro­ßen hydrau­li­schen Ret­tungs­sche­re. Eben­falls gehör­ten das Trai­ning von Lösch- und Hil­fe­lei­stungs­ein­satz, also der genaue Ablauf im Ein­satz, dazu.

Neben fünf „Eigen­ge­wäch­sen“ aus der Jugend­feu­er­wehr kam mit Alex Shel­bakh wie­der ein Quer­ein­stei­ger zur Feu­er­wehr. Der gebür­ti­ge Ukrai­ner lebt seit 2022 in Kirch­eh­ren­bach. „Er woll­te sich sinn­voll ein­brin­gen, ver­bes­sert sei­ne Deutsch­kennt­nis­se beacht­lich und er bringt sich tat­kräf­tig ein. So ein Enga­ge­ment brau­chen wir in der Feu­er­wehr!“ sag­te Kom­man­dant Seba­sti­an Mül­ler. Für ihn und David Götz ging es gleich los bei den Ein­satz­kräf­ten, sie erhiel­ten ihren Pager für die Alarmierung.

Die vier Jugend­feu­er­wehr­leu­te müs­sen sich noch etwas bis zur Voll­jäh­rig­keit gedul­den – tra­gen jetzt aber ab sofort den nor­ma­len Feu­er­wehr­helm. Als Prü­fer waren Kreis­brand­in­spek­tor Diet­mar Wil­lert und Kreis­brand­mei­ster Jan Gruszka zu Gast. Sie beschei­nig­ten eine her­vor­ra­gen­de Ausbildung.