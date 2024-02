EBERS­DORF B.COBURG, LKR. COBURG. In der Nacht auf Diens­tag dran­gen Unbe­kann­te in eine Woh­nung in Ebers­dorf bei Coburg ein, schlu­gen zwei Bewoh­ner und flüch­te­ten mit Bar­geld. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Kurz vor 1 Uhr ver­schaff­ten sich die Täter gewalt­sam Zutritt zu einer Woh­nung in der Cobur­ger Stra­ße in Ebers­dorf bei Coburg. Dort tra­fen sie auf zwei männ­li­che Bewoh­ner und schlu­gen die­se unver­mit­telt nie­der. Die weib­li­che Bewoh­ne­rin blieb unver­sehrt. Anschlie­ßend durch­wühl­ten die Unbe­kann­ten die Räu­me und stah­len einen nied­ri­gen drei­stel­li­gen Euro­be­trag. Mit der Beu­te flüch­te­ten die Räu­ber zunächst zu Fuß in Rich­tung Blu­men­stra­ße und setz­ten ihre Flucht danach ver­mut­lich mit einem Auto fort. Die Poli­zei lei­te­te umge­hend Fahn­dungs­maß­nah­men nach den Flüch­ti­gen ein. Neben meh­re­ren Strei­fen war auch ein Poli­zei­hub­schrau­ber in den Ein­satz ein­ge­bun­den. Die Fahn­dung ver­lief ohne Ergeb­nis. Die bei­den Bewoh­ner bega­ben sich mit leich­ten Kopf­ver­let­zun­gen in ärzt­li­che Behandlung.

Bei den Tätern han­del­te es sich nach ersten Erkennt­nis­sen um zwei oder drei Per­so­nen, die dun­kel geklei­det waren und wäh­rend der Tat dunk­le Sturm­hau­ben tru­gen. Zu einem mög­li­chen Flucht­fahr­zeug liegt kei­ne Beschrei­bung vor.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.